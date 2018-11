Rusia recunoaste, in premiera, ca a blocat tot Internetul pe mobil ca sa impiedice comunicarea la proteste

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au ordonat companiilor de telecomunicatii Megafon si Vampelkom sa blocheze accesul la serviciile de comunicatii mobile timp de doua saptamani in Ingusetia, in perioada protestelor antiguvernamentale, se mentioneaza intr-un document al autoritatii de reglementare in domeniul telecomunicatiilor…

- Lansarea in Rusia a filmului de actiune hollywoodian „Hunter Killer“, cu actorul Gerard Butler si Gary Oldman in rolurile principale, a fost amanata de Ministerul Culturii pe ultima suta de metri, iar motivul este unul ridicol.

- Autoritatile din Targu Jiu au convocat sedinta Consiliului Local, in premiera la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din centrul orasului. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, mizeaza si pe participarea cetatenilor la evenimentul de luni. Edilul a precizat ca a primit solicitari de la 80 de persoane…

- O tanara care cocheteaza cu muzica pop si este casatorita cu un deputat din partidul aflat la putere in Rusia a blocat din proprie initiativa o banda a autostrazii din jurul Moscovei, mult detestata MKAD, considerata iadul soferilor, pentru a filma un videoclip.

- Independenta Bisericii Ortodoxe Ucrainene este "o provocare" sustinuta de Washington, a declarat ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat RT France, Paris Match si Le Figaro, din care au fost publicate vineri fragmente pe site-ul ministerului, informeaza AFP…

- Autoritatile din Rusia iau in considerare interzicerea accesului in tara mai multor politicieni americani, ca parte a raspunsului la sanctiunile impuse de catre Statele Unite, a declarat vineri Serghei Ryabkov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters.