Rusia reactioneaza la sanctiunile impuse de Bruxelles: Nu vom lasa fara raspuns actiunile inamicale ale UE Administratia Vladimir Putin a denuntat, sambata, decizia cu accente de "cinism" a Consiliului Uniunii Europene de a impune sanctiuni Rusiei pentru incidentul produs in noiembrie 2018 in Marea Azov, avertizand ca masurile luate de Bruxelles vor fi urmate de o reactie.



"Pe 15 martie, Consiliul UE a adoptat masuri restrictive unilaterale vizand cetateni rusi. Pretextul includerii compatriotilor nostri pe lista sanctiunilor nelegitime a UE este marcat de ipocrizie si cinism.



Sunt vizati angajati ai Serviciului Politiei de Frontiera din Rusia care isi indeplinesc in mod curajos… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

