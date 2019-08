Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat sambata seara, inainte de inceperea reuniunii G7, ca exista mai multe motive pentru care Rusia nu poate fi acceptata din nou in Grupul tarilor puternic industrializate. Revenirea la formatul G8, prin reacceptarea Rusiei, a fost invocata de mai…

- "In urma cu un an, in Canada, Donald Trump a sugerat reinvitarea Rusiei in G7, afirmand ca anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia a fost parțial justificata și ca trebuie sa acceptam acest lucru", a declarat Donald Tusk. "Sub nicio forma nu putem fi de acord cu aceasta logica", a adaugat…

- Conflictele militare si cele comerciale vor fi temele principale ale summitului G7, iar presedintele SUA Donald Trump pare sa insiste pentru readmiterea Rusiei in Grupul tarilor puternic industrializate, dar Germania, Franta si Marea Britanie conditioneaza acest lucru de rezolvarea crizei ucrainene,…

- "Daca europenii si americanii nu vor sa actioneze in conformitate cu angajamentele lor, noi, prin diminuarea angajamentelor noastre, vom contrabalansa aceasta situatie si vom reveni la situatia de acum patru ani", a spus purtatorul de cuvant Behrouz Kamalvandi, citat de agentia de presa iraniana…

- Prin depașirea ratei admise de uraniu îmbogațit, Teheranul intenționeaza sa faca presiuni asupra europenilor pentru ca acestia sa reduca efectul sancțiunilor americane. Luni, 8 iulie, Iranul a anunțat ca acum își îmbogațește uraniul la 4,5%. La 90%, combustibilul nuclear poate fi folosit…

- Iranul a anunțat ca va incalca o limita stabilita pentru imbogațirea uraniului, incalcand acordul nuclear de referința din 2015.Ministrul adjunct de externe, Abbas Araqchi, a declarat ca Iranul dorește inca sa salveze situatia, dar a acuzat țarile europene ca nu au reușit sa-și respecte…

- 'Cerem Iranului sa revina asupra deciziei sale si sa se abtina de la a lua noi masuri care ar slabi' acordul din 2015, au precizat intr-un comunicat comun difuzat la Bruxelles cei patru responsabili: Federica Mogherini (UE), Jean-Yves Le Drian (Franta), Heiko Maas (Germania) si Jeremy Hunt (Marea…

- Cu ocazia unei intrevederi cu presedintele american Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat joi ca "trebuie demarate noi negocieri" cu Teheranul, pentru a asigura "pacea in regiune". "Vrem sa fim siguri ca ei nu vor obtine arma nucleara", a declarat presedintele francez, adaugand ca "avem un instrument…