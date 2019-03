Potrivit sefului Statului Major General al Fortelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, intentiile SUA de a folosi spatiul cosmic in scopuri militare, in particular decizia de a forma o Forta Spatiala, creeaza premisele militarizarii spatiului cosmic. 'Toate aceste actiuni ar putea duce la o agravare semnificativa a situatiei militare si politice, iar Rusia va trebui sa raspunda emergentei amenintarilor militare cu masuri similare si asimetrice', a declarat Gherasimov, citat de grupul media rus Sputnik, controlat de Kremlin, la o conferinta privind strategia apararii.

Mișcarea lui Trump