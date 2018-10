Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia „vor actiona in mod respectabil”, in contextul in care efectueaza exercitii in aceeasi zona, in largul coastelor norvegiene, si-a exprimat marti speranta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press.

- Marina militara rusa va efectua teste cu rachete in apele internationale ale Norvegiei in partea a doua a saptamanii, au indicat luni oficiali norvegieni, testele urmand sa aiba loc in timp ce NATO desfasoara in aceasta perioada in regatul scandinav cel mai amplu exercitiu militar defensiv al sau…

- ”Rusia nu ameninta pe nimeni si si-a respectat cu strictete obligatiile in sfera securitatii internationale si controlului armamentului”, a declarat liderul de la Kremlin, intr-o intalnire cu reprezentanti militari de rang inalt.Insa arsenalul rus urmeaza sa fie modernizat cu scopul de…

- Cele mai vaste manevre militare de la sfarșitul Razboiului Rece au fost incepute in Norvegia, joi, de catre NATO, aceasta reprezentand un mod de a-i aminti Rusiei de solidaritatea aliatilor, in ciuda unor indoieli ce au fost insuflate de președintele american Donald Trump.

- Circa 50.000 de soldați, sprijiniți de mijloace tehnice considerabile, incep joi in Norvegia cele mai mari manevre ale NATO de la sfarșitul Razboiului Rece, o demonstrație de forța care irita Rusia vecina, scrie AFP.

- ''Fortele navale ale SUA demonstreaza aceasta capacitate ca urmare a flexibilitatii, agilitatii si angajamentelor noastre fata de Alianta'', a spus inaltul oficial militar american, informeaza Agerpres. Prin participarea portavionului american si a navelor sale de insotire la exercitiul…