- Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca cinci angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA, preluata de Reuters, scrie Agerpres.

- Cel putin opt persoane au fost ranite in urma unei explozii produse luni la un depozit de armament din Rusia, afirma surse citate de agentiile de presa RIA Novosti. si Tass, potrivit mediafaxExplozia s-a produs la un depozit de armament situat in apropierea orasului Acinsk, in regiunea Krasnoiarsk,…

- Un meteorit a cauzat bubuitura care a zguduit orasul Iasi pe 9 iulie. Potrivit profesorului de fizica Silviu Gurlui, meteoritul a explodat la o altitudine de 20 de kilometri, deflagratia degajand o energie mai mare decat cea produsa in timp real de un reactor nuclear.

- Agentia de stat TASS a informat ca vizita de pe 4 iulie va include discutii cu presedintele italian Sergio Mattarella si premierul Giuseppe Conte, Putin cautand sa imbunatateasca relatiile economice cu NATO si Italia. Conte a cerut ca Rusia sa revina in G7, organizatie care a suspendat Moscova…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca a reușit sa respinga un atac cu drone și racheta asupra principalei baze aeriene a Rusiei in Siria, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit mediafax. Agenția rusa RIA a informat ca forțele armate au reușit sa doboare șase rachete care se indreptau…