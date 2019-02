Stiri pe aceeasi tema

- Eșecul Tratatului INF (privind Forțele Nucleare Intermediare) a provocat ingrijorare in Europa cu privire la o posibila cursa a inarmarilor, temeri pe care Rusia a incercat sa le foloseasca din plin in ultimele saptamani, atunci cand vorbea despre nevinovația sa și acuza SUA de incalcarea acordului…

- Alianta Nord-Atlantica va aplica masuri defensive „proportionate” pentru a contracara actiunile Rusiei, care incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea unor sisteme de rachete nucleare – cum ar fi cele din Ucraina – care pot fi folosite impotriva Europei, afirma Jens Stoltenberg,…

- Rusia a reusit „sa insufle viata noua” in NATO prin faptul ca i-a dat un motiv sa isi accelereze expansiunea militara in Europa de Est si a permis Statelor Unite sa-si intareasca amprenta pe continent, a declarat generalul in retragere David Petraeus, fost sef al CIA, potrivit Mediafax. Toate aceste…

- Rusia a reusit „sa insufle viata noua” în NATO prin faptul ca i-a dat un motiv sa îsi accelereze expansiunea militara în Europa de Est si a permis Statelor Unite sa-si întareasca amprenta pe continent, a declarat generalul în retragere David Petraeus,…

- Rusia isi va indrepta rachetele impotriva armelor desfasurate de SUA in Europa dupa retragerea din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un inteviu acordat postul Pervii Kanal.

- Publicația belarusa «Наша Нiва» a publica o informație care confirma degradarea continua a relației dintre Minsk și Kremlin. Tensiunile dintre președintele Bielorusiei Alexandru Lukașenko și liderul de la Kremlin sunt tot mai frecvente și nu mai pot fi ținute sub preș. …

- Ford a anuntat luni ca a inceput negocierile cu reprezentantii angajatilor germani privind potentiale concedieri la fabrica sa din Saarlouis, in urma deciziei de a renunta la fabricarea modelului Ford C-Max. "Putem confirma ca am inceput discutii oficiale cu Consiliul angajatilor cu scopul…

- 'Ii avertizez pe cei ce impun sanctiuni ca, daca va fi afectata capacitatea Iranului de a lupta impotriva drogurilor si terorismului (...) nu veti fi la adapost de un potop de droguri, solicitanti de azil, bombe si terorism', a declarat Rouhani, intr-un discurs transmis in direct de televiziunea…