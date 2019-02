Rusia, rachetă hipersonică. Poate străpunge orice sistem de apărare ''Nu exista aparare impotriva lor'', a declarat Hmirov presei, dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat - in discursul sau anual rostit miercuri in Adunarea Federala - ca Rusia testeaza cu succes dezvoltarea unei noi arme. Putin a precizat ca racheta Tirkon lansata de pe nave sau de pe submarine poate atinge o viteza de aproximativ 11.000 de km/ora si poate lovi o tinta aflata la o distanta de peste 1.000 de km sub apa sau la sol.



Potrivit lui Hmirov, daca un portavion cu rachete Tirkon se afla la o distanta de 500 km de coasta, rachetele pot atinge tinte situate la cel putin

Sursa articol si foto: dcnews.ro

