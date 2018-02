Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Europa nu este imuna in fata riscurilor unui conflict nuclear, probabilitatea unui scenariu de acest fel fiind mai mare decat in timpul Razboiul Rece, avertizeaza Campania Internationala pentru Eliminarea Armelor Atomice, organizatie care a primit Premiul Nobel pentru Pace. Probabilitatea…

- Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Secretarul de stat American Rex Tillerson si ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au discutat, miercuri, la telefon, despre situatiiile din Siria, Coreea de Nord si Ucraina, a anuntat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat. “In ceea ce priveste Siria, cei doi au discutat…

- Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de fotbal din acest an, care se va desfasura in Rusia. Ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- 'Aceasta directie spre rusofobie este fara precedent. Nu am mai vazut asa ceva din timpul Razboiului Rece', a declarat ministrul de externe care a efectuat joi si vineri o vizita la New York. 'In acea perioada, existau unele reguli, conventii (...) In prezent, toate conventiile au fost respinse',…

- Rusofobia fara precedent din partea Occidentului este mai grava decat in timpul Razboiului Rece, a declarat duminica ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru “un nou razboi”, transmite News.ro . Legea privind…

- Rusia a apreciat joi in fata Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite ca prabusirea acordului asupra programului nuclear al Iranului va trimite un mesaj "alarmant" lumii intregi si va compromite eforturile pentru a convinge Coreea de Nord sa se denuclearizeze, relateaza AFP. Ministrul…

- In decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a spus diplomaților indieni ca Moscova susține un angajament diplomatic cu talibanii. Explicația lui Lavrov este ca nu se poate ajunge la un acord de pace in Afganistan fara participarea talibanilor - iar dialogul cu talibanii ar reduce riscul…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a criticat violent Statele Unite, luni, denuntand pozitia americana asupra marilor dosare internationale - Iran, Siria, Coreea de Nord - si acuzand Washingtonul ca refuza "realitatea unei lumi multipolare", scrie AFP.

- Vulnerabilitatile Romaniei cele mai folositoare Rusiei sunt aspectele care tin de politic, societate, impredictibilitate, cele care ar reusi sa puna roman contra roman, sa creeze suspiciuni in legatura cu functionarea institutiilor si a standardelor euroatlantice. Daca ne indoim de orientarea strategica…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina.…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina. Scoala, in care invata aproximativ 200 de copii romani,…

- Acuzatiile generalului Valeri Gherasimov, facute prin intermediul unui ziar rus, au in centru o baza militara a Statelor Unite, aflata in punctul de frontiera Tanf, intre Siria si Irak. Rusia sustine ca baza americana actioneaza in mod ilegal, iar zona din jurul ei permite militantilor sa opereze…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- ''Trebuie sa gasim un mijloc de a merge inainte'', a declarat - prezentandu-se drept ''rusofil'' - ministrul britanic, intr-o conferinta de presa comuna la Moscova cu omologul sau rus, Serghei Lavrov.''Suntem gata sa dezvoltam un dialog referitor la o serie larga de chestiuni, pe baza unui…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au polemizat la conferința de presa de la Moscova pe marginea acuzațiilor de amestec a Rusiei in politica interna a statelor din intreaga lume. Ca raspuns la intrebarea unui reporter, Lavrov a declarat ca Rusia a…

- Liviu Dragnea a avut o prima reacție dupa dezvaluirea facuta ca mai mulți demnitari au fost interceptați de catre DNA. „Ce sa comentez, nu știu. Câte lucruri sunt anormale în societatea astea, la câte dezvaluiri au ieșit, stenograme, înregistrari s-au întâmplat…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson incearca vineri, impreuna cu omologul sau rus Serghei Lavrov, sa depaseasca ani de tensiuni si sa gaseasca un teren de intelegere pe tema Coreei de Nord, programului nuclear iranian si viitorului Siriei, relateaza AFP conform News.ro . Johnson a fost primit…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intilni cu omologul sau rus Serghei Lavrov. Despre asta a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au fost umbrite in ultimii ani de ancheta privind moartea la Londra in 2006 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, precum si de razboaiele din Ucraina si Siria.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Moscova isi doreste sa dezvolte dialogul politic purtat cu Administratia de la Phenian, inclusiv la nivelul ministrilor Apararii, a declarat, miercuri, Serghei Riabkov, adjunctul ministrului de Externe rus, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Adjunctul ministrului rus de Externe: Moscova vrea…

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a indemnat luni Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) sa coopereze cu Moscova pentru a combate traficul ilegal de droguri dinspre Afganistan, informeaza dpa si TASS. 'Ii indemnam pe oficialii NATO la o dezvoltare de abordari comune,…

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie și ar fi a patra discuție anuala din 2014 a Consiliului despre chestiunea drepturilor omului in Coreea de Nord, țara criticata pentru programele sale de inarmare convenționala și nucleara.Celelalte șase țari care s-au alaturat unei scrisori…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi miniștri vor discuta în marja unei reuniuni a Organizației pentru Securitate…

- Declaratia lui Sadiq Khan marcheaza o noua voce pe lista oficialilor britanici care si-au exprimat indignarea fata de postarile recente ale lui Donald Trump. Presedintele american a redistribuit pe contul personal de Twitter trei clipuri antimusulmane postate anterior de Jayda Fransen, liderul partidului…

- Incidentele au avut loc vineri in apropierea satului palestinian Qusra, situat in Cisiordania. Palestinieni au atacat cu pietre turisti si militari israelieni. In contextul violentelor, un colonist israelian a tras focuri de arma, omorandu-l pe un protestatar palestinian. Un israelian…

- Moscova este ingrijorata de incercarea Occidentului de a inlocui valorile umane universale cu unele pseudo-liberale si de exportul agresiv al acestor valori in pofida rezistentei manifestate de alte natiuni, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Suntem ingrijorati de politica…

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Rusia a acuzat joi Statele Unite ca imping Coreea de Nord catre 'o catastrofa' prin inscrierea acestei tari pe lista statelor care sustin terorismul, relateaza AFP.'Astfel de actiuni, care imping situatia pe marginea prapastiei, risca sa se incheie cu o mare catastrofa, nu numai la nivel regional,…

- La acest summit vor participa toti sefii de stat si de Guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene, dar si liderii celor sase tari din Parteneriatul Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina). Ministerul de Externe de la Minsk a anuntat ca Belarusul va…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…