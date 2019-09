Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca tara sa va produce rachete care au fost interzise prin acordul nuclear de referinta din timpul Razboiului Rece care s-a incheiat luna trecuta, dar ca Moscova nu le va desfasura daca nici SUA nu vor face acest lucru, relateaza Reuters preluat de agerpres.…

- Presedintele rus Vladimir Putin si prim-ministrul indian Narendra Modi au dat miercuri, la Vladivostok, un 'nou impuls' cooperarii economice dintre tarile lor, anuntand parteneriate in domeniile nuclear, al apararii si al hidrocarburilor, transmite AFP. Cei doi lideri s-au intalnit in tete-a-tete,…

- Presedintele american, Donald Trump, a reiterat luni ca l-ar putea invita pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, la summitul G7 programat in anul 2020 in Statele Unite, desi Rusia a fost exclusa in 2014 din Grupul tarilor puternic industrializate, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan…

- Oliver Stone a facut sugestia in timpul unei discutii pe care a avut-o cu liderul rus. Putin a spus ca, in traditia crestin ortodoxa, o persoana nu poate refuza acest rol. Ca raspuns la cererea lui Stone, Putin a intrebat daca fiica cineastului, care are 22 de ani, este religioasa. El a spus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca, din respect fata de poporul georgian si pentru mentinerea relatiilor bilaterale, Rusia nu ar trebui sa impuna noi sanctiuni impotriva Georgiei, declaratie prin care s-a disociat de rezolutia adoptata de Duma de Stat privind inasprirea sanctiunilor…