Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Ella Pamfilova, a declarat miercuri ca a recomandat anularea rezultatelor unor alegeri regionale din cauza suspiciunilor privind fraudarea voturilor și organizarea unor noi alegeri in regiune, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.…

- “Federatia Rusa este un stat iubitor de pace, care nu are si nu poate avea planuri agresive”, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, asistand la etapa principala a manevrelor militare Vostok-2018, cele mai ample organizate de Moscova in ultimii aproape 40 de ani, conform agentiilor ruse de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat republicile separatiste Osetia de Sud si Abhazia de sprijinul Rusiei, promitand sa "faca totul" pentru a le asigura securitatea, la implinirea a 10 ani de la un razboi fulger cu Georgia in 2008, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Asa-zisii presedinti…

- "A fost o vizita strict privata", a dat asigurari Putin, intr-o conferinta de presa la Soci, in sud-vestul Rusiei, cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto, in contextul in care prezenta puternicului lider rus la aceasta nunta a declansat o ampla polemica in Austria. Insotit de o trupa…

- In lunile septembrie-octombrie, Federatia Rusa va face cadou Republicii Moldova circa 100 de tractoare. Acestea vor fi acordate mai multor primarii din tara. Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune ca a solicitat unitatile de tehnica in cadrul unei vizite recente la Moscova, transmite IPN.

- Casa Alba și Departamentul de Stat al SUA par sa fie pe poziții diametral opuse privind una din propunerile neașteptate facute de președintele rus Vladimir Putin la conferința de presa de luni cu președintele Donald Trump. Șeful de a Kremlin a propus luni ca echipa procurorului independent Robert Mueller…

- Un mare juriu american a decis ca rusoaica Maria Butina, inculpata luni pentru conspiratie, a actionat ca agent al guvernului de la Moscova in timp ce dezvolta legaturi cu cetateni americani si...

- Vladimir Putin a declarat luni dimineața ca au avut loc 25 de milioane de atacuri cibernetice in Rusia pe parcursul Cupei Mondiale, dar nu a precizat proveniența acestora și nici daca au fost intreprinse de catre indivizi sau sisteme software, relateaza AFP citat de Agerpres. In timpul unei intalniri…