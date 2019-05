Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Reuters, Rusia a interzis propriilor sale companii sa exporte produse petroliere, GPL si carbune spre Ucraina incepand cu data de 1 iunie 2019, fara o autorizatie guvernamentala speciala. Compania nationala de cai ferate din Kazahstan a trimis o scrisoare clientilor sai in data de 24 mai…

- Dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si 'agresiunea' din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainene lupta cu rebelii separatisti sprijiniti de Moscova, nimic în afara granita comuna nu mai leaga Ucraina de Rusia, a declarat joi presedintele ales al Ucrainei,

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…

- "In ceea ce priveste alegerile din Ucraina, este deocamdata prea devreme pentru a evoca (...) posibilitatea unei cooperari. Va fi posibil de analizat doar prin cazuri specifice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov."Moscova respecta alegerea poporului ucrainean,…

- La 18 aprilie, guvernul rus a introdus noi sancțiuni impotriva Ucrainei – cele mai dure de la inceputul razboiului din Donbas. In mod oficial, Moscova afirma ca noile restricții reprezinta un raspuns la sancțiunile din martie ale Ucrainei; dar, in realitate, Rusia a mers mult mai departe și a blocat…

- "Cu cateva zile in urma, guvernul Ucrainei a facut un alt pas ostil in raport cu tara noastra, extinzand lista marfurilor ruse interzise. In aceste conditii, suntem obligati sa ne aparam interesele si sa luam masuri de raspuns", a declarat Medvedev. El a indicat totodata ca mai multe produse din…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…

- Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, a declarat, miercuri, intr-o intalnire cu atasati militari ai misiunilor diplomatice straine de la Kiev, ca Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, noteaza agentia de presa oficiala a Kievului. "Noi…