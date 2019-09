Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Trapeznikov, care a fost pentru o scurta perioada, anul trecut, liderul autoproclamatei Republici Populare Donetk (DNR) din estul Ucrainei, a fost numit joia trecuta primar interimar al orasului Elista, capitala Kalmikiei. Sute de oameni care se opun acestei numiri au manifestat duminica in…

- Doua surse au confirmat pentru Reuters relatari din presa americana potrivit carora informatorul Agentiei Centrale de Informatii a SUA a fost scos din Rusia in 2017 si a ajuns in Statele Unite. Cotidianul rus Kommersant sustine ca spionul era Smolenkov, care a disparut impreuna cu sotia si cei trei…

- „Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre acest lucru la Minsk și in formatul Normandia”, a spus el. La discuțiile in formatul Normandia participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Zelenski a adaugat ca discuțiile in formatul Normandia ar urma sa…

- Saptamana aceasta, liderii celor doua tari au anuntat ca discuta eliberarea mai multor prizonieri. Putin anunta joi ca negocierile au fost finalizate si ca schimbul implica un numar important de persoane. Tot el a afirmat ca acest schimb de prizonieri intre Moscova si Kiev ar putea reprezenta un…

- Canada se opune unei reveniri la formula G8 prin reprimirea Rusiei, atat timp cat Moscova nu va elibera teritoriile din estul Ucrainei pe care le-a anexat, a declarat joi sefa diplomatiei canadiene Chrystia Freeland, informeaza AFP si Reuters. "Incalcarea dreptului international de catre…

- Potrivit decretului, postat pe site-ul presedintiei ucrainene, cetatenii Rusiei, persecutati pentru convingerile lor politice, trebuie sa prezinte pentru dobandirea cetateniei Ucrainei un document care sa ateste ca sunt victime ale persecutiilor, acesta putand fi o adeverinta eliberata de Ministerul…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat decretul prin care pot primi, în mod simplificat, cetațenia rusa ucrainenii aflați în Rusia, care au locuit pe întregul teritoriu al regiunilor Donețk și Lugansk, transmite Ria Novosti, citata de Rador.Aceasta posibilitate…

- CHIȘINAU, 15 iul - Sputnik. Ședința de judecata pe cazul „Vîșinski” a fost amânata pentru vineri, 19 iulie 2019. "Din cauza faptului ca completul de judecatori se afla în camera de deliberare, cazul este amânat pâna pe data de 19 iulie la ora 15:00…