Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a acuzat sambata Kremlinul ca intentioneaza sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa de la sfarsitul lui martie si a apreciat ca presedintele rus Vladimir Putin va incerca "precum un maniac" sa aduca Ucraina sub influenta Rusiei, asa cum era in perioada…

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, decorat de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: www.neweurope.eu) Inainte de a ajunge la Belgrad, intr-o noua vizita oficiala, presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a semnat la 7 ianuarie un decret istoric. Dupa fix 105 ani, Ordinul „Aleksandr…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters.La sfarsitul lunii noiembrie, Trump a anulat…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau american, Donald Trump, intr-o scrisoare de Anul Nou, ca Moscova este pregatita pentru un dialog privind „o agenda vasta”, a informat Kremlinul, scrie Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin, intr-o scrisoare de Anul Nou adresata omologului sau american Donald Trump, a declarat duminica ca Moscova era pregatita pentru dialog in legatura cu o serie larga de probleme, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters. La sfarsitul lunii noiembrie, Trump a anulat brusc…

- "La ora actuala nu excludem nimic, insa nu exista vreo decizie. Salutam intr-adevar modificarea atmosferei la Davos (la adresa reprezentantei Rusiei la forum) si intr-adevar exista invitatii mai vechi, mereu reinnoite, pentru Putin de a veni la Davos", a subliniat Peskov. In noiembrie au aparut…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca Rusia va desfasura anul viitor primul sau regiment de rachete hipersonice ce pot fi echipate cu focoase nucleare, aceasta insemnand ca tara sa are acum un nou tip de arma strategica, relateaza agentia Reuters. Putin a facut anuntul respectiv…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca Rusia va desfasura anul viitor primul sau regiment de rachete hipersonice ce pot fi echipate cu focoase nucleare, aceasta insemnand ca tara sa are acum un nou tip de arma strategica, relateaza agentia Reuters. Putin a facut anuntul…