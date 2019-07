Rusia propune Statelor Unite un schimb de prizonieri Iarosenko executa in SUA o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, pentru asociere in vederea traficului de cocaina. El a fost arestat de fortele speciale americane in Liberia, in 2010. "Eliberati-l pe Iarosenko, faceti schimb cu orice american sau americani care isi ispasesc pedeapsa aici", a cerut ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov, citat de Interfax. Oficialul de la Moscova nu s-a referit nominal la niciun cetatean al SUA inchis in Rusia, insa Reuters apreciaza ca s-ar putea specula includerea intr-un schimb a fostului infanterist marin Paul Whelan, detinut pentru presupuse… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

