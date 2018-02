Stiri pe aceeasi tema

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Norvegia, cu un total de 38 medalii (13 de aur, 14 de argint si 11 de bronz) se mentine pe primul loc in clasamentul pe natiuni dupa disputarea intrecerilor programate sambata la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang.Norvegia este urmata in clasament…

- * Alina Zaghitova, in varsta de 15 ani, a adus, ieri prima medalie de aur delegatiei sportivilor rusi la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, in proba feminina de patinaj artisitic. Zaghitova a fost prima dupa programul scurt, de miercuri, si a doua la cel liber. Cu un total de 239,57 puncte, ea a devansat…

- Raluca Stramaturaru este, cu doua zile inainte de finalul celei de-a 23-a editii a Jocurilor Olimpice de iarna PyeongChang 2018, sportivul roman cu cel mai bun rezultat la intrecerile olimpice, locul 7 obtinut in proba feminina de sanie, si va purta drapelul Romaniei la ceremonia de inchidere.

- Sportivii Olimpici din Rusia și Germania se vor lupta duminica pentru titlul olimpic, in timp ce in finala mica se dueleaza sambata Canada și Cehia. Semifinalele din turneul masculin au adus o invingatoare așteptata, echipa Sportivilor Olimpici din Rusia, și una neașteptata, Germania. Nemții au trecut…

- Biatlonista Laura Dahlmeier, castigatoare a doua medalii de aur la JO de la PyeongChang, afirma ca ar fi onorata daca va fi aleasa portdrapelul delegatiei Germaniei la ceremonia de inchidere a evenimentului sportiv. ''Ar fi ceva extraordinar pentru mine. Cati sportivi pot spune ca au fost purtatori…

- Adolescenta Alina Zagitova (15 ani) a adus prima medalie de aur delegatiei Rusiei care concureaza sub drapel olimpic la JO de iarna editia 2018, impunandu-se in concursul feminin de patinaj artistic, la finalul programului liber desfasurat vineri la PyeongChang. Cu un total de 239,57 puncte, Zagitova…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Ivanka Trump, fiica președintelui SUA, așteptata la ceremonia de inchidere. Fata lui Donald Trump va fi duminica la Pyeongchang, pentru festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice invernale. Cel puțin asta a comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe…

- Coreea de Nord a indicat joi ca va trimite o delegatie de nivel inalt la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, care are loc duminica, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yonhap citand oficiali de la Seul, informeaza agerpres.ro. Delegatia va fi compusa din opt…

- Comitetul Executiv al Comitetului International Olimpic se va reuni simbata pentru a decide daca sportivii rusi pot participa sub propriul steag la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza DPA. Forul olimpic international nu a precizat daca decizia luata de Comitetul…

- Comitetul Olimpic Rus a platit amenda dictata de CIO, dupa suspendare. Comitetul Olimpic rus a achitat amenda de 15 milioane dolari primita dupa ce a fost suspendat de catre Comitetul International Olimpic (CIO) in decembrie, scrie AFP care citeaza surse apropiate cazului. Achitarea acestei amenzi era…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Achitarea acestei amenzi era unul dintre criteriile de care CIO a mentionat ca va tine cont atunci cand va decide, sambata, ridicarea sau nu a suspendarii. ''Amenda a fost platita'', a mentionat sursa respectiva. Comitetul Executiv al CIO se va reuni…

- Reprezentativa Coreei de Sud conduce in clasamentul feminin la curling, in timp ce Suedia isi mentine suprematia la masculin, in turneul olimpic de la PyeongChang, dupa partidele disputate miercuri. La fete, echipa tarii gazda a JO a invins cu 9-3 Danemarca si cu 11-2 Rusia, ocupanta locului secund,…

- Petre Apostol Maine, la PyeongChang, sunt programate primele doua manșe din concursul feminin de bob, din cadrul Jocurilor Olimpice organizate in Coreea de Sud. La aceasta proba, delegația Romaniei va fi reprezentata de catre Maria Constantin și Andreea Grecu, sportive formate la Clubul Sportiv Orașenesc…

- Reprezentantii Canadei au luat cel mai bun start in concursul de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, in cursul caruia s-a remarcat, de asemenea, perechea rusa care concureaza sub drapelul olimpic. Gratie evolutiilor lui Patrick Chan, clasat al treilea…

- Lizzy Yarnold, campioana olimpica en titre la skeleton, va fi purtatoarea de drapel a delegatiei Marii Britanii la ceremonia de deschidere a JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat joi Comitetul olimpic britanic, pe site-ul sau oficial. Sportiva, in varsta de 29 ani,…

- Comitetul olimpic rus "spera" ca suspendarea sa sa fie ridicata pana la finalul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), a declarat joi seful misiunii echipei sportivilor olimpici rusi (OAR), informeaza AFP. "Speram ca suspendarea Comitetului olimpic rus sa fie ridicata…

- Peste 70 de sportivi rusi vor participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, de vineri, unde vor defila sub drapel neutru, a anuntat Comitetul Olimpic Rus. "Tinand cont de faptul ca anumiti sportivi vor incepe competitia a doua zi dupa deschidere si ca multi inca nu…

- Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) cu sediul la Lausanne a anulat, joi, suspendarea pe viata dictata impotriva a 28 dintre cei 43 de sportivi prezenti la Jocurile Olimpice de iarna editia 2014 de la Soci si suspendati de CIO, permitandu-le astfel unora dintre acestia, cu anumite conditii,…

- Rusia a fost exclusa de la Jocurile Paralimpice de la PyeongChang din cauza amplului scandal de dopaj din Rusia, a anuntat, luni, Comitetul International Paralimpic, care a precizat totusi ca anumiti sportivi vor putea concura sub drapel neutru, informeaza AFP. „Comitetul International Paralimpic a…

- Comitetul Executiv al COSR a aprobat in unanimitate, in sedinta de ieri, componenta delegatiei care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna care se vor desfasura la Pyeongchang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Lotul este compus din 25 de sportivi, inscrisi la sapte discipline.…

- Biatlonistul Marius Petru Ungureanu va fi purtatorul de drapel al Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna care se vor desfasura la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie, a decis Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, potrivit unui…

- Cele sapte discipline la care vor concura sportivii romani sunt: schi alpin - 3 sportivi, schi fond - 3 sportivi, biatlon - 6 sportivi, sarituri cu schiurile - 1 sportiv, bob - 6 sportivi (bob 2 persoane si bob 4 persoane), sanie - 5 sportivi (sanie 2 persoane si sanie individual) si skeleton - 1…

- Atletii din Coreea de Nord si Coreea de Sud vor defila impreuna cu acelasi steag la ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat, miercuri, Ministerul Unificarii din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Patinatorii Tessa Virtue si Scott Moir, campioni olimpici la dans pe gheata, vor fi purtatorii de drapel ai delegatiei Canadei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), a anuntat Comitetul Olimpic Canadian (COC), citat de agentia Reuters. …

- Daca 45% dintre persoanele interogate cred in aceasta ipoteza, 29% din repondenti considera ca ''functionarii din lumea sportului'' rus sunt responsabili de aceasta suspendare dictata de Comitetul International Olimpic (CIO), in timp ce organizatiile sportive internationale, precum CIO sau Agentia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca Rusia nu va boicota Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza L’Equipe.Rusia “nu ii va impiedica” pe sportivii rusi care vor sa participe pa JO sub drapelul olimpic, a spus Putin. “Fara indoiala, nu ne vom opune”, a afirmat…

- Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018 (Coreea de Sud), iar sportivii care a putea concura sub drapel neutru se gandesc sa boicoteze competitia. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), spune ca acesta decizie nu ar fi una inspirata, informeaza…

- Rusia ''nu-i va impiedica'' pe sportivii sai care vor sa participe la JO 2018 sub steagul olimpic, a anunțat miercuri președintele rus Vladimir Putin dupa decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de suspendare a Rusiei. ''Fara cea mai mica îndoiala, noi nu vom opune niciun un…

- Președintele Comitetului Olimpic Rus, Aleksandr Jukov, suspendat marți de Comitetul Executiv al CIO din funcția sa de membru al Comitetului Olimpic Internațional, a declarat ca sportivii ruși vor face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) impotriva suspendarii participarii Rusiei la Jocurile…

- "Sa pedepsești niște nevinovați este nedrept și imoral", a declarat marți in fața membrilor comisiei executive a Comitetului Internațional Olimpic (CIO) președintele Comitetului Olimpic Rus, Aleksandr Jukov, relateaza AFP. "Fiecare trebuie sa raspunda pentru pacatele sale.…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne.

- Rusia, țara cu antecedente serioase in ceea ce privește probelemele cu dopajul, a fost exclusa oficial de la Olimpiada de Iarna, competiție ce va incepe in februarie, in Pyeongchang (Coreea de Sud). Decizia a fost luata astazi, in cadrul unei conferințe de presa, de Comitetul Executiv al CIO, reunit…

- Comitetului Olimpic Rus i s-a interzis prezenta la viitoarea editie a Jocurilor Olimpice de Iarna, care vor avea loc in Coreea de Sud, la Pyeongchang, si de asemenea, va trebui sa plateasca o amenda de 15 milioane de dolari. In plus, Vitali Mutko, fost ministru al sporturilor si presedintele de organizare…

- Rusia va accepta ca unii dintre sportivii sai sa evolueze sub drapel neutru la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, a anuntat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de L'Equipe. "Suntem impotriva incalcarii drepturilor sportivilor nostri, dar in acelasi timp Rusia ramane…

- Aleksei Negodailo si Dimitri Trunenkov au fost descalificati, iar rezultatele lor de la JO 2014 au fost anulate. De asemenea, CIO le-a descalificat pe biatlonistele Yana Romanova si Olga Vilukhina, medalitae cu argint, dar si pe Sergei Chudino, concurent in proba de skeleton. Aceste noi sanctiuni…