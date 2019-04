Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa desfașoara manevre militare in Marea Neagra: Moscova a lansat mai multe rachete supersonice ca parte a unor exerciții in care au fost simulate acțiuni de contracarare a atacurilor aeriene, transmite Digi24.ro. Rusii se lauda ca rachetele testate au o raza de acțiune de pana la 120 de kilometri,…

- Armata americana a intrerupt accesul la internet al unei ferme de troli din Rusia care era acuzata de incercarea de a influenta alegatorii americani pe 6 noiembrie 2018, ziua alegerilor din Congres, relateaza The Washington Post.

- Noile rachete hipersonice rusesti Tirkon pot strapunge orice sistem de aparare aeriana sau scuturi antiracheta, a declarat joi expertul militar rus si contraamiral in retragere Vsevolod Hmirov, relateaza agentia Xinhua. ''Nu exista aparare impotriva lor'', a declarat Hmirov presei, dupa…

- Statele membre ale UE au convenit asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea conductei de gaz Nord Stream 2 între Rusia si Germania, au declarat miercuri surse din cadrul delegatiei, relateaza DPA, citata de Mediafax.

- In vara anului 1914, cand lumea intra in Primul Razboi Mondial, situația Romaniei era contradictorie. Pe de-o parte, țara era membra a Triplei Alianțe (Germania, Austro- Ungaria și ulterior Italia) inca din 1883, din teama fireasca fața de Rusia, din motive economice și, evident, datorita unei afinitați…

- "Pe 22 ianuarie 2019, in regiunea Murmansk, dupa un zbor de antrenament avionul Tu-22M3 a avut o aterizare complicata din cauza unor puternice caderi de zapada (...) A fost distrus", a indicat armata rusa, citata de agentiile de presa.Armata a precizat ca "doi membri ai echipajului au murit"…

- Rusia va inlocui legendarele pistoale de tip Makarov - in armata si politie - cu o noua arma arma care poate functiona la o temperatura de pana la -70 de grade Celsius si sa strapunga o vesta antiglont de la distanta de 100 de metri, a anuntat vineri producatorul sau, relateaza AFP.