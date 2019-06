Presedintele Vladimir Putin a declarat intr-un interviu aparut joi in publicatia Financial Times ca valorile liberale sunt invechite deoarece au fost respinse de majoritatea popoarelor occidentale, informeaza Reuters.



In opinia liderului de la Kremlin, cancelarul german Angela Merkel a comis o greseala fundamentala prin adoptarea unei politici liberale fata de imigratia provenind din Orientul Mijlociu.



"Ideea liberala presupune ca nu trebuie facut nimic. Migrantii pot ucide, jefui si viola fara consecinte pentru ca drepturile lor ca migranti trebuie protejate. Care sunt…