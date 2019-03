Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, a sustinut miercuri Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, citat de Ukrinform, agentia de presa oficiala a Kievului. ‘Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru directii geografice…

- Moscova a concentrat peste 87.000 de militari la frontiera sa cu Ucraina, a declarat marti seara ambasadorul Kievului la Natiunile Unite, Vladimir Ielcenko, la o reuniune a Consiliului de Securitate consacrata implinirii a patru ani de la semnarea in februarie 2015 a acordurilor de la

- Au trecut 10 ani de la pronunțarea Hotararii Curții Internaționale de Justiție in speța in care au fost implicate Romania și Ucraina, pe tema delimitarii spațiului maritim din Marea Neagra. Pe 3 februarie 2009, Curtea a decis in unanimitate ca Romaniei sa ii revina 9700 de km2 din cei 12.200, adica…

- Acum doar cateva zile Șeful Statului Major al fortelor ucrainene a declarat ca sute de tancuri rusești se afla la granița Ucrainei. Informația este confirmata de imaginile suprinse din satelit. VEZI PE DEFENSE ROMANIA IMAGINILE DIN SATELIT CU SUTELE DE TANCURI ȘI SISTEME DE ARTILERIE PE CARE…

- Planul Rusie pare sa fi fost demascat. Un blog specializat pe probleme militare a publicat o serie de imagini din satelit, in care apar sute de tancuri rusești, mobilizate la granița cu Ucraina. Imaginile au fost realizate in luna noiembrie.

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm s-a declarat vineri, la Iasi, "foarte ingrijorat" de tensiunile dintre Ucraina si Rusia, dupa capturarea a trei nave ucrainene de catre fortele...

