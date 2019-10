Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Rusa se pregateste pentru o agresiune militara la scara larga impotriva Ucrainei, nu numai de-a lungul liniei de contact (Donbas), ci de-a lungul intregii linii de frontiera ruso-ucrainene, a declarat vineri seful adjunct al Statului Major al armatei ucrainene, Aleksii Taran, intr-un interviu…

- In acelasi timp, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a spus ca nu exista sprijin pentru ideea ca Washingtonul sa se alature formatului de discutii Normandia pentru reglementarea conflictului, format care implica Rusia, Ucraina, Germania si Franta. Totodata, presedintele Belarusului,…

- In saptamanile urmatoare, in provincia Idlib din Siria, ar putea incepe o operațiune terestra la scara larga, cu participarea a sute de mercenari ruși. Scopul misiunii, recucerirea provinciei de la opoziția armata. Sute de luptatori mercenari, membri ai companiei militare private Wagner, controlata…

- Rusia a conditionat orice schimb de prizonieri cu Ucraina de livrarea lui Volodimir Temah, fost sef militar separatist prorus, al carui nume a fost citat in ancheta referitoare la prabusirea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, doborat de o racheta ruseasca in 2014 deasupra zonei de conflict…

- "Este pertinent ca, in cele din urma, Rusia sa se poata alatura G8", din care a fost exclusa in 2014 dupa anexarea Crimeii, a apreciat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP. Exprimandu-se in palatul prezidential Elysee in fata Asociatiei presei prezidentiale, Macron a adaugat:"Divortul…

- Peste 30 de vehicule autonome ale companiei Yandex sunt testate la ora actuala pe strazile Moscovei de catre gigantul rus Yandex. Rivalul Google din Rusia sau "Google al Rusiei", Yandex are planuri ambițioase pentru extinderea testelor cu vehicule autonome. In urmatorii doi ani, rușii vor sa aiba o…

- "Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat duminica o purtatoare de cuvant a MAE de la Berlin, precizand ca Germania asteapta o "eliberare rapida" a tuturor manifestantilor…

- Guvernul ucrainean intenționeaza sa extinda sancțiunile impotriva Rusiei, dar si a catorva companii straina, participante la divrese proiecte investiționale din Crimeea. Decizia a fost luata la o ședința a cabinetului de miniștri, propunerea urmand sa fie rimisa Consiliului Național pentru Securitate…