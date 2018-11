Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, este "tensionata", iar Rusia ar putea incerca sa amplifice criza, avertizeaza viceamiralul Ihor Voroncenko, comandantul Fortelor Navale din Ucraina."Din punctul de vedere al oficialilor militari, situatia care se contureaza acum in…

- Culoarul care face legatura intre Marea Neagra și Marea Azov este stramtoarea Kerci , traversata de uriașul Pod al Crimeei, ancora de infrastructura geopolitica ce conecteaza Rusia de peninsula anexata in 2014, scrie digi24.ro. In ultimele luni, tensiunile s-au acutizat in aceasta zona. Autoritațile…

- Rada Suprema a Ucrainei (forul legislativ) a adoptat un proiect de lege privind raspunderea penala pentru trecerea ilegala a frontierei de stat de catre cetațenii „țarii agresoare”. Oficial, Kievul considera ca o astfel de țara este Rusia, iar acțiunea documentului adoptat se extinde…

- Ucraina trebuie sa ia toate masurile pentru a nu permite Federatiei Ruse sa domine in Marea Neagra si in Marea Azov, a declarat duminica secretarul Consiliului pentru Securitatea Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Oleksandr Turcinov, in contextul in care doua nave militare ucrainene au traversat…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat un decret privind punerea in aplicare a deciziei din 6 septembrie a Consiliului de Securitate Nationala si Aparare (SNBO) privind denuntarea Tratatului de prietenie, cooperare si parteneriat intre Ucraina si Rusia, informeaza luni site-ul oficial al presedintiei…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze 'hartuirea traficului maritim international' in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters. 'Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie noi exemple…