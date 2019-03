Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a iesit mereu "mai unita, mai coerenta" dupa crizele prin care a trecut Europa, a declarat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba. Acesta a sustinut o conferinta de presa alaturi de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat ultimele guverne ale PSD pentru ignorarea avertizarilor venite in urma rapoartelor MCV si a subliniat faptul ca Romania ar fi fost in situatia Ucrainei de azi, daca nu ar fi facut eforturi sa intre in Uniunea Europeana.

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, participa joi si vineri la Ideas Lab, cel mai mare eveniment anual pe teme politice al Uniunii Europene, organizat la Bruxelles de Centre for European Policy Studies (CEPS), unul dintre cele mai independente si cunoscute think-tank-uri din Europa. In deschiderea…

- Decizia controversata a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJEU) privind noile tehnici de editare genetica continua sa agite spiritele. Decizia adoptata la 25 iulie 2018 a aratat ca "organismele obținute prin mutageneza constituie un organism modificat genetic (OMG) și fac obiectul obligațiilor…

- Retragerea americana era asteptata de mai multe luni. Ea are loc in urma unui diferend care dureaza de ani de zile - nesolutionat - cu privire la respectarea de catre Rusia a acestui document, care interzice o intreaga clasa de rachete de croaziera terestre, cu o raza de actiune intre 500 si 5.500…

- Un important general american cu trei stele spune ca Pentagonul a intuit care va fi tactica Rusiei in Marea Neagra si ca US Army pregateste o serie de contramasuri. Astfel, generalul Ben Hodges fostul comandant american pentru Europa considera ca anexarea Crimeei este numai un pas in demersul Moscovei…

- „Țara este intr-adevar bine pregatita din punct de vedere tehnic" pentru președinția de șase luni”, spunea atunci președintele Comisiei Europene, inainte de a adauga: „Dar cred ca Guvernul de la București nu a ințeles pe deplin ce inseamna sa dețina președinția asupra țarilor UE. Pentru o acțiune prudenta…

- Guvernul României va prelua un rol de conducere în Uniunea Europeana, în contextul disensiunilor pe care le are cu Bruxellesul din cauza situației sistemului judiciar, comenteaza corespondentul Kit Gillet într-un editorial publicat în cotidianul The New York Times.…