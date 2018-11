Rusia, petrol, presiuni pe cumpărătorii occidentali Mai multe surse din industria petroliera au declarat pentru Reuters ca grupurile petroliere occidentale si firmele de trading au avut dispute intense cu al treilea, respectiv al patrulea producator de petrol din Rusia, Gazprom Neft si Surgutneftegaz, cu prilejul negocierilor pentru contractele cu livrare in 2019 care au avut loc in ultimele saptamani. Aceste evolutii sunt similare celor inregistrate cu prilejul negocierilor dintre cumparatorii occidentali de petrol si Rosneft, cel mai mare producator de petrol din Rusia. La inceputul acestei saptamani, o serie de surse au declarat pentru Reuters… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea in luna noiembrie a unei reuniuni la nivel inalt consacrata incheierii unui acord intre Uniunea Europeana si Marea Britanie este conditionata de inregistrarea unor 'progrese suficiente' in negocierile dintre Bruxelles si Londra pana la summitul european din 18 octombrie, a declarat luni…

- Elita modei italiene si celebritati precum Cate Blanchett, Julianne Moore si Colin Firth s-au reunit duminica seara la un eveniment desfasurat in cadrul Saptamanii Modei de la Milano pentru a promova sustenabilitatea mediului in industria globala de fashion, potrivit Reuters. Foto:…

- Organizatia agentiilor nationale antidoping (iNADO) a solicitat Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) sa nu ridice sanctiunile dictate impotriva Rusiei, cu ocazia sedintei comitetului executiv, programata joi, considerand ca autoritatile de la Moscova "nu si-au indeplinit obligatiile" asumate, informeaza…

- New York-ul a depasit Londra ca cel mai atractiv centru financiar din lume, in urma deciziei Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana, care determina transferul locurilor de munca din City in alte orase europene, pentru a pastra accesul pe piata unica, potrivit unui sondaj citat de CNBC. Marea…

- ♦ Firmele prefera mai mult imprumuturi de la actionari si creditele externe si comerciale, in detrimentul creditelor bancare interne ♦ Creditele externe luate de companii de la institutii financiare straine si de la firmele-mama s-au majorat cu 40% in ultimul deceniu, la 36,7 mld. euro ♦ Bancile continua…

- Reprezentantii Uniunii Europene au acceptat miercuri sa prelungeasca pentru sase luni sanctiunile impuse persoanelor si entitatilor rusesti implicate in criza din Ucraina, au anuntat diplomati si oficiali ai UE, relateaza Reuters.

- Firmele care ofera pachete sportive ca beneficii extrasalariale isi pastreaza mai usor angajatii, 40% dintre companiile de pe piata romaneasca acoperind integral costul serviciului pentru salariati, au declarat miercuri Andrei Cretu si Iulian Circiumaru, cofounderi 7Card, intr-o conferinta de presa.…

- Sanctiunile americane impotriva Rusiei, decise in legatura cu atacul cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, vor intra oficial in vigoare luni 27 august, potrivit registrului zilnic de actiuni si reglementari al agentiilor guvernamentale americane, relateaza vineri Reuters. Planurile Departamentului…