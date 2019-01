Stiri pe aceeasi tema

- Dependenta oamenilor de smartphone-uri si tehnologia moderna ar putea duce la venirea Antihristului, a avertizat liderul Bisericii Ortodoxe din Rusia.Patriarhul Kirill a spus, intr-o declaratie televizata pe postul national de stiri din Rusia, ca ”Antihristul este conducatorul retelei de internet si…

- Chiar daca Vladimir Putin mai are 5 ani pana la terminarea Mandatului, susținatorii sai nu vor sa-i gaseasca un succesor. Astfel, s-a nascut ideea ca liderul de la Kremlin sa ocupe aceasta funcție pe viața. Președintele parlamentului de la Moscova, Viaceaslav Volodin, dorește sa schimbe constituția…

- Șeful statului, Igor Dodon, s-a intalnit ieri, la Moscova, cu diaspora Republicii Moldova. Potrivit unei postari facute pe Facebook, moldovenii prezenți la intalnire au avut parte de un concert, dar și promisiuni facute de președinte.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a avertizat luni ca Rusia va continua sa asigure securitatea Osetiei de Sud si a Abhaziei - doua regiuni separatiste ale Georgiei -, a caror independenta a fost recunoscuta de Moscova in 2008, dupa razboiul de cinci zile ruso-georgian dus pe teritoriul Osetiei…

- Ambasadorul Romaniei in Federația Rusa, Vasile Soare a declarat ca nu exista o problema directa intre Moscova și București și ca partea romana se pronunța pentru dialog și pentru o relație directa și pragmatica. Afirmația diplomatului roman este o reacție la afirmațiile facute saptamana trecuta de…