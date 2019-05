Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel l-au asigurat pe presedintele rus Vladimir Putin ca 'Rusia isi are locul (in Consiliul Europei) si au subliniat importanta gasirii unei solutii rapide care sa permita mentinerea acesteia (in cadrul institutiei), cu toate drepturile…

- Rusia ramane membra a Consiliului Europei duupa ce, vineri, membrii acestei organizații au ajuns la o ințelegere care rezolva disputa care a inceput odata cu anexarea Peninsulei Crimeea. Miniștrii de Externei ai celor 47 de națiuni membre ale Consiliului Europei au votat cu majoritate covarșitoare in…

- Consiliul Europei, reunit vineri la Helsinki, a decis sa redea Rusiei dreptul de a vota in cadrul instituției, drept pe care il pierduse in urma anexarii peninsulei Crimeea in 2014, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit MediafaxReprezentanți ai celor 47 de state membre au votat…

- Cele 47 de state membre ale Consiliului Europei (CoE) au adoptat vineri o declaratie comuna prin care raspund, in parte, revendicarilor Rusiei, deschizand astfel calea unei relaxari a relatiilor tensionate dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, relateaza Reuters potrivit news.ro.Textul…

- Ministrii statelor membre ale Consiliului Europei, reuniti vineri in Finlanda, au incercat sa diminueze tensiunile cu Rusia, publicand o declaratie comuna prudenta in care evoca 'drepturile si obligatiile' statelor membre, ceea ce a suscitat indignarea Kievului, noteaza France Presse. Reuniunea…

- Consiliul Europei (CoE), o organizatie umanitara pentru drepturile omului din care fac parte aproape toate statele europene, va organiza vineri la Helsinki o reuniune la nivel diplomatic care se asteapta sa fie decisiva pentru statutul de membru al Rusiei, relateaza dpa. Drepturile de vot ale Rusiei…

- ''Doresc ca Rusia sa ramana in sanul Consiliului Europei'', a declarat seful statului francez, care l-a primit la Palatul Elysee pe secretarul general al organizatiei paneuropene, norvegianul Thorbjorn Jagland.''Consiliul Europei are nevoie de Rusia asa cum Rusia si rusii au nevoie de Consiliul…

- Atunci când a recunoscut rezultatele alegerilor din anul 2014, pe care Petroșko Poroșenko le-a câștigat, elita politica a Rusiei s-a ghidat dupa grija fața de propriile interese, considera Nikolai Platoșkin, șeful departamentului pentru relații internaționale și diplomație de la Universitatea…