Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Rusia a arestat sambata peste 250 de manifestanti care intentionau sa ia parte la o demonstratie neautorizata in fata primariei din Moscova, cerand alegeri libere, transmit AFP, Reuters si dpa. Fortele de ordine s-au mobilizat și au operat arestari masive in randul demonstrantilor, care…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat joi ca pregatesc interzicerea think tankului Atlantic Council, la conducerea caruia s-a aflat în trecut ambasadorul SUA la Moscova deoarece, în opinia procurorului general al Rusiei, aceasta organizatie ar constitui o amenintare de securitate, informeaza…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat joi ca pregatesc interzicerea think tankului Atlantic Council, la conducerea caruia s-a aflat in trecut ambasadorul SUA la Moscova deoarece, in opinia procurorului general al Rusiei, aceasta organizatie ar constitui o amenintare de securitate, informeaza Reuters.…

- Fostul proprietar al rafinariei Antipinsky, cel mai mare producator independent de petrol din Rusia, incarcata de datorii, a fost arestat la Moscova, a anuntat duminica compania intr-un comunicat, transmite luni Reuters. Grupul New Stream a informat ca seful sau, Dmitri Mazurov, a fost arestat…

- Vladimir Putin spera ca noua conducere a Comisiei Europene va realiza ce efecte daunatoare in plan economic au avut sanctiunile impotriva Rusiei. Putin, care efectuat joi o vizita in Italia si la Vatican, a mai afirmat ca spera ca Roma va contribui la normalizarea relatiilor intre Uniunea Europeana…

- Președintele rus Vladimir Putin a dezvaluit la trei zile dupa incident ca submarinul la bordul caruia a izbucnit un incendiu in urma carui au murit 14 marinari era alimentat cu energie produsa de un reactor nuclear. Oficialii ruși susțin ca reactorul a fost izolat in timpul incendiului și se afla in…

- Roskomnadzor, Agentia Federala pentru Supravegherea Comunicatiilor din Rusia, spera sa ia, pâna în luna ianuarie, o decizie privind obligarea platformelor Twitter și Facebook sa mute datele utilizatorilor ruși pe servere din țara, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Fosta campioana olimpica Alina Kabaeva, in varsta de 36 de ani, care ar avea de aproape 20 de ani o idila - un subiect tabu in Rusia si despre care presa nu scrie nimic - cu Vladimir Putin, in varsta de 66 de ani, ar fi nascut la 7 mai doi baieti gemeni la centrul Spitalicesc Kulakov din Moscova