Opozantul rus Aleksei Navalnii, arestat in zorii zilei la iesirea din inchisoare, s-a aflat din nou in fata instantei luni pentru ca a lansat un apel la manifestatii impotriva impopularei reforme a pensiilor, transmite AFP.



Aleksei Navalnii a petrecut numai cateva secunde in libertate dupa iesirea din centrul de detentie unde a stat inchis 30 de zile pentru o manifestatie neautorizata in ianuarie, in timpul careia indemnat la boicotarea alegerilor prezidentiale de la 18 martie.



Asteptat de politisti, opozantul de 42 de ani, care a petrecut deja in ultimii ani 172 de zile…