Rusia: Opozantul Aleksei Navalnîi, eliberat după aproape o lună şi jumătate de închisoare Principalul opozant rus, Aleksei Navalnii, a fost eliberat duminica din inchisoare, unde s-a aflat aproximativ o luna si jumatate, dupa doua condamnari succesive pentru organizarea de manifestatii anti-Kremlin, informeaza AFP si Reuters.



El a parasit inchisoarea in jurul orei 03:20 GMT, a constatat o reportera France Presse la Moscova.



Opozantul de 42 de ani a inceput sa stea mai mult timp dupa gratii de cand a organizat ample manifestatii anti-Kremlin si anticoruptie in ultimul an.



La 28 august, el a fost condamnat la 30 de zile de inchisoare pentru o manifestatie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

