Rusia: O nouă manifestaţie la Moscova, zeci de mii de participanţi, zeci de arestări Zeci de mii de rusi au manifestat sambata in centrul Moscovei pentru democratie si alegeri libere, precum si impotriva violentei fortelor de ordine, relateaza DPA.



Este a patra demonstratie din tot atatea saptamani; organizatorii prevedeau ca vor participa pana la 100.000 de oameni, dupa ce autoritatile au autorizat protestul pe o strada usor de delimitat, in apropierea inelului rutier din jurul centrului capitalei.



In ciuda ploii, manifestantii continuau sa soseasca si dupa inceperea evenimentului, au observat reporterii DPA de la fata locului. Erau prezenti sute de politisti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 30 iulie 2019, premierul R. Moldova Maia Sandu a acordat un interviu Agenției de presa ruse TASS. Interviul este important din doua puncte de vedere. Primul: prefațeaza vizita premierului Maia Sandu la Moscova, care va avea loc în toamna. Al doilea: un asemenea…

- "Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat duminica o purtatoare de cuvant a MAE de la Berlin, precizand ca Germania asteapta o "eliberare rapida" a tuturor manifestantilor…

- Navalnii ispaseste din aceasta saptamana o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru ca lansase un apel la organizarea unei manifestatii la Moscova pentru a protesta fata de refuzul puterii de a permite candidatilor opozitiei sa participe la alegerile municipale din capitala rusa preconizate sa…

- Politia rusa a arestat sambata zeci de persoane care participau la o manifestatie neautorizata in fata primariei din Moscova cerand alegeri libere, informeaza France Presse. Opozitia rusa a chemat la manifestatie pentru a protesta impotriva respingerii candidaturilor reprezentantilor sai…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a efectuat joi o vizita fulger in Italia, a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a efectuat joi o vizita fulger in Italia, a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE…

- Tratatul privind interzicerea armelor nucleare cu raza de acțiune intre 500 și 5.500 km, semnat de Rusia cu Statele Unite in 1987, a fost denunțat de Washington inca din luna februarie. Rusia nu mai este parte a acordului de dezarmare nucleara semnat cu Statele Unite in 1987. Potrivit unui decret dat…

- Ucraina a anunțat marți intenția de a-și suspenda participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) dupa decizia acesteia de a autoriza revenirea delegației ruse, scrie AFP."Decizia delegației ucrainene: oprirea participarii la lucrarile APCE cu excepția chestiunilor…