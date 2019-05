Stiri pe aceeasi tema

- La exercitii au participat fregatele Amiral Makarov si Admiral Essen, precum si navele de atac Pitlivi si Smetlivi, relateaza agentia Tass."Conform scenariului exercitiului, fregatele Amiral Makarov si Amiral Essen au simulat atacarea navelor din grupul de lupta, utilizand rachete de croziera…

- Exercitiile navale "Sea Shield 19" sunt in plina desfasurare. Peste doua mii de militari din sapte tari membre NATO navigheaza in permanenta Marea Neagra si se antreneaza pentru a fi pregatiti in cazul unui atac.

- Nave de recunoastere si de atac ale Flotei Rusiei din Marea Neagra, precum si sisteme de rachete de coasta au fost plasate in stare de alerta, ca reactie la exercitiul NATO, Sea Shield - 2019, a anuntat luni Centrul national de control in domeniul apararii (al Ministerului Apararii rus), citat de…

- Rusia a decis sa amplaseze bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3, capabile sa transporte incarcaturi nucleare, in peninsula Crimeea. Șeful Comisiei pentru aparare din Duma de Stat prezinta decizia ca un ”raspuns” la instalarea in Romania a scutului antiracheta, anunța Reuters . De asemenea, comandantul…

- Problema este aceste avioane ca au fost scoase din exploatare in 2011 și conservate, prin decret semnat de fostul președinte Dmitri Medvedev, dupa o catastrofa aeriana in care a fost implicat o eronava de pasageri de acest tip. Ele au fost marcate ca fiind "Flota din Marea Neagra", cu imaginea…

- La aproape trei ani de la inaugurare, rusii au realizat brusc ca sunt extrem de sicanati de scutul instalat de Pentagon la Deveselu si, pe un ton agresiv, au anuntat ca mobilizeaza bombardiere strategice Tu-22M3 cu munitie nucleara in Crimeea. Mai mult, Moscova anunta si amplasarea in Marea Neagra a…

- Flota rusa din Marea Neagra urmeaza sa fie completata cu 13 nave si vase noi, dintre care unele vor fi echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr', a anuntat luni comandantul Districtului militar Sud, generalul Aleksandr Dvornikov, fara sa precizeze insa data la care aceste noi echipamente vor…

- Saptamana trecuta, flota militara a Rusiei a efectuat exerciții comune cu navele marinei turcești in Marea Neagra și continua sa iși consolideze poziția militara la marginea spațiului NATO. Incepute prin anexarea Crimeei, provocarile din Marea Neagra ale Rusiei s-au intensificat in ultimul…