- Justitia rusa a anuntat sambata deschiderea unei anchete pentru ''spalare de bani'' impotriva organizatiei principalului opozant al Kremlinului, Alexei Navalnii, intr-un moment in care sustinatorii opozitiei s-au adunat la Moscova pentru o manifestatie in favoarea alegerilor libere,…

- "Evenimentele de acolo (din zona Golfului) se indreapta realmente catre un punct periculos si exista riscul unei confruntari militare la scara larga", a declarat purtatoarea de cuvant a MAE rus Maria Zaharova, citata de RIA."In principiu, avem impresia ca Washingtonul cauta pur si simplu…

- Alexei Navalnîi, liderul opoziției din Rusia, care a fost spitalizat duminica în urma unei reacții alergice severe, ar fi putut fi otravit cu o substanța chimica necunoscuta, a declarat un doctor care l-a mai tratat în trecut pe politicianul rus, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Navalnii ispaseste din aceasta saptamana o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru ca lansase un apel la organizarea unei manifestatii la Moscova pentru a protesta fata de refuzul puterii de a permite candidatilor opozitiei sa participe la alegerile municipale din capitala rusa preconizate sa…

- Qatarul a anuntat marti ca o racheta descoperita de politie in Italia s-a aflat in trecut in posesia armatei qatariote si a fost vanduta, in 1994, unei terte tari, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. "Qatarul coopereaza in prezent foarte strans cu partile implicate, printre care Italia,…

- Pentru ca Trump foloseste Twitter pentru afaceri ale guvernului, el nu poate interzice unor cetateni americani sa ii citeasca postarile sau sa intre in conversatie cu el, a decis un complet de trei judecatori de la Curtea de Apel a Statelor Unite din Al Doilea Circuit. Primul Amendament al Constitutiei…

- In plus, tribunalul moscovit Presnenski l-a condamnat pe colonelul Dmitri Zaharcenko, fost responsabil al unui departament al Agentiei ruse pentru lupta impotriva criminalitatii economice, la plata unei amenzi in valoare de 117 milioane de ruble (1,6 milioane de euro), a relatat agentia de presa…

- Leonid Volkov (38 de ani) a fost retinut de politia moscovita in timp se indrepta la serviciu intr-un taxi, a indicat Kira Iarmis, purtatoarea de cuvant al lui Navalnii. 'Ei l-au arestat, spunandu-i: 'Te asteptam de mult timp!', a povestit Aleksei Navalnii pe contul sau de Twitter. Pe propriul…