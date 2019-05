Stiri pe aceeasi tema

- Participarea femeilor pe piata fortei de munca, in pozitii de conducere, bineinteles, este necesara pentru a combate discriminarea de gen, a declarat miercuri ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "Egalitatea de gen reprezinta o parte integranta a consolidarii dimensiunii sociale a Uniunii…

- Peste jumatate dintre angajatori vor acorda in acest an prime sau beneficii salariatilor cu ocazia sarbatorilor Pascale, arata un studiu al unei platforme pentru cautarea locurilor de munca. Nici institutiile de stat nu fac exceptie. Bugetarii vor primi bonusuri in bani care pornesc de la 100 de lei…

- Trei din zece angajati ar lua in calcul sa lucreze intr-o institutie de stat in viitorul apropiat, dar cei mai multi dintre romani (60%) raman interesati de companiile private, in timp ce 9% ar vrea sa lucreze in propria companie, arata datele unui sondaj efectuat de catre una dintre cele mai importante…

- ”Dorința Kremlinului de a transforma realitatea inconjuratoare intr-o placuta alinare devine o problema alarmanta. Este poate cea mai mare problema in procesul decizional din Rusia”, scrie politologul rus Lilia Șevțova, pe pagina sa de Facebook. Redam textul autoarei. Astfel, la Forumul Arctic, președintele…

- Diferentele de angajare pe piata muncii in defavoarea femeilor produc la nivelul Uniunii Europene o pierdere economica estimata la 370 de miliarde de euro pe an, reprezentand 2,8% din PIB-ul UE, a declarat comisarul european pentru ocuparea fortei de...

- Companiile din Romania sunt disperate sa gaseasca angajati. Unii directori recunosc deschis ca accepta pe oricine se potriveste cat de cat descrierii din fisa postului si vrea sa invete la noul loc de munca. 80 la suta dintre proaspetii salariati sunt specializati la locul de munca. Specialistii…

- Cursurile de comunicare in limba engleza sunt printre cele mai solicitate de catre someri, informeaza Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Olt. "Luna viitoare, 28 de someri vor participa la cursuri de comunicare in limba engleza, in timp ce la alte cursuri (coafor, manichiurist/pedichiurist,…

- Printre cele care semneaza mesajele selectate de catre Google sa faca parte din doodle-ul de 8 Martie, se afla Frida Kahlo (artista din Mexic) care scrie: "Picioare? La ce mi-ar trebui, daca eu am aripi sa zbor?".Un alt mesaj este semnat de catre doctor Mae Jemison - astronaut, fizician,…