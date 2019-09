Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Rusia a decis luni sa emita mandat de arestare preventiva în lipsa pe numele fostului lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, scrie Mediafax, citând agenția TASS.Judecatorul Anatoli…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat, vineri, dupa o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, ca scad tot mai mult șansele de a slava Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), informeaza site-ul de știri Politico citat de Mediafax."Trebuie…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul italian Giuseppe Conte, presedintele rus a spus ca Moscova intelege ca Roma are o marja limitata de manevra din cauza diversilor factori, dar spera ca Italia sa poata explica Uniunii Europene pagubele pe care sanctiunile blocului comunitar le-au facut,…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Aproximativ 87% dintre persoanele chestionate in cadrul sondajului efectuat la peste 140 de companii au indicat ca Merkel ar trebui sa participe la mai multe evenimente destinate imbunatatirii climatului de afaceri intre cele doua tari.Un astfel de eveniment este forumul economic anual…

- Ministrii Apararii statelor NATO discuta miercuri masurile de luat in cazul in care Moscova isi va pastra sistemul de rachete care ar permite Rusiei sa lanseze atacuri nucleare asupra Europei. Statele Unite (SUA) si aliatii sai din NATO doresc ca Rusia sa isi distruga racheta de croaziera 9M729/SSC-8,…

- 'Rezultatele financiare ale exporturilor de productie tehnico-militara sunt in crestere de patru ani consecutiv, ajungand la 16 miliarde de dolari' in 2018, a declarat seful statului rus intr-o sesiune a Comisiei pe probleme de cooperare tehnico-militara, potrivit declaratiilor postate pe site-ul…

- Moscova este gata sa raspunda cu ridicarea reciproca a sanctiunilor in cazul in care Parlamentul European va incepe sa anuleze restrictiile impotriva Rusiei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul intalnirii sale cu directori ai agentiilor de presa straine organizata de TASS in marja…