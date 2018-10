Rusia, care isi impune influenta in Siria prin victoriile militare in beneficiul regimului lui Bashar al-Assad, 'nu poate inlocui Statele Unite' in Orientul Mijlociu, a declarat sambata ministrul american al apararii, Jim Mattis, transmite AFP.



''Oportunismul Rusiei si disponibilitatea sa de a ignora actiunile criminale ale lui Assad impotriva propriului sau popor dovedesc lipsa ei de angajament sincer fata de principiile morale cele mai elementare'', a afirmat Mattis, in fata liderilor arabi participanti la ''Dialogul de la Manama'', o conferinta…