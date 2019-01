Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei (CoE) si Rusia trebuie sa gaseasca o solutie la criza cu care se confrunta de mai multi ani, pentru a impiedica Moscova sa paraseasca organizatia, a declarat marti, la Strasbourg, ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Consiliul Europei…

- Un tribunal din Moscova a dispus marti ca patru marinari ucraineni retinuti de Rusia in largul coastelor Crimeei, anul trecut, sa fie tinuti in arest preventiv pana la 24 aprilie, informeaza agentiile de presa ruse RIA si Interfax, preluate de Reuters, informeaza Agerpres.La 25 noiembrie 2018,…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au cerut Moscovei intr-un comunicat comun sa elibereze marinarii ucraineni capturati luna trecuta in Stramtoarea Kerci. Cei doi lideri si-au exprimat ingrijorarea fata de „situatia drepturilor omului in Crimeea, anexata de Rusia…

- Cancelarul german Angela Merkel a indemnat joi Kievul la retinere, dupa ce presedintele ucrainean Petro Porosenko a cerut ca Kievul sa fie sustinut cu nave NATO la Marea Azov, in urma incidentului armat de duminica in largul Crimeei, relateaza AFP, conform news.ro.”Rugam partea ucraineana…

- Doisprezece marinari ucraineni - dintre cei 24 luati przonieri duminica de catre Paza de Coasta rusa in largul Crimeei - au fost plasati in detentie preventiva, pe o perioada de doua luni, sub acuzatia ca au trecut ilegal frontiera rusa, potrivit hotararii unui tribiunal din peninsula anexata de Rusia,…

- Statele Unite nu vor recunoaste niciodata anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia. Declaratia a fost facuta de secretarul american de Stat, Mike Pompeo, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Washington in comun cu ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin.

- Uniunea Europeana nu va recunoaște nicio "reprezentanța" a Crimeei anexate, pe care Rusia intenționeaza sa o deschida la Bruxelles. Poziția UE a fost transmisa „Adevarului european" de catre Delegația UE in Ucraina.

- Autoritațile din Statele Unite au anunțat joi ca impun noi sancțiuni impotriva a doi ucrainieni, un rus și noua companii din Rusia și Ucraina, in urma anexarii Peninsulei Crimeea in anul 2014, relateaza Reuters.