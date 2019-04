Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 26 apr - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca relațiile comerciale și economice ruso-chineze se dezvolta mai mult decât se planifica, cifra de afaceri din 2018 depașește 108 miliarde de dolari, a declarat liderul rus, deschizând discuțiile bilaterale ruso-chineze…

- China si Rusia vor organiza un exercitiu militar comun in largul Qingdao (estul Chinei) intre 29 aprilie si 4 mai pentru o mai buna coordonare intre cele doua tari in pregatirea unui raspuns comun la amenintarile maritime, a anuntat joi Ministerul Apararii chinez, citat de dpa. Informatia despre exercitiul…

- Kremlinul va aștepta investirea presedintelui Ucrainei, a anuntat Iuri Usakov, consilier pe probleme de politica externa al presedintelui rus Vladimir Putin. 'Deocamdata nu este planificata (o intrevedere cu noul presedinte ucrainean). Acum asteptam anuntarea oficiala a rezultatelor alegerilor, apoi…

- Statele Unite se pregatesc sa anunțe luni ca toți importatorii de petrol iranian vor trebui sa renunțe la aceste importuri daca doresc sa nu fie supuși sancțiunilor americane, potrivit unui material publicat de Washingon Post preluat de mediafax.Washingtonul a reimpus in luna noiembrie sancțiuni…

- Dalai Lama a parasit, astazi, spitalul din New Delhi, India, in care fusese internat marti din cauza unei infectii pulmonare, a anuntat purtatorul de cuvant al liderului spiritual tibetan. Dalai Lama, in varsta de 83 de ani, a iesit in jurul orei locale 08:00 (02:30 GMT) pe portile spitalului privat…

- Cererea globala de aur va creste in 2019 pana la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, sustin analistii de la firma de consultanta Metals Focus, informeaza Reuters. Asta în condiţiile în care consumul ridicat de metal galben al producătorilor de bijuterii va compensa…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca Rusia ia in calcul desfașurarea de rachete capabile sa loveasca „teritoriile unde se afla centrele de decizie”, in cazul in care Statele Unite vor instala noi sisteme in...

- Rusia doreste sa participe deplin la mecanismul european de plati elaborat de Uniunea Europeana pentru companiile care doresc sa faca in continuare afaceri cu Iranul in pofida sanctiunilor americane, a declarat luni vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de agentia EFE, potrivit agerpres.ro.Citeste…