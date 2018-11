Stiri pe aceeasi tema

- Rusia refuza sa stabileasca un "termen limita" pentru negocierile privind Siria, acuzandu-i pe cei care sunt favorabili acestei idei ca doresc sa saboteze procesul de la Astana, a declarat vineri la Roma ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, relateaza AFP. "Nu cred in termenele limita artificiale",…

- "Este imposibil ca aceasta persoana care a distrus Siria, care este responsabila de moartea multor sirieni, sa ramana", a declarat Naser al-Hariri jurnalistilor de la Moscova, inaintea unei intalniri cu seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. Rusia, principalul sustinator militar al regimului…

- Independenta Bisericii Ortodoxe Ucrainene este "o provocare" sustinuta de Washington, a declarat ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat RT France, Paris Match si Le Figaro, din care au fost publicate vineri fragmente pe site-ul ministerului, informeaza AFP…

- Sporirea de catre Rusia a fortei sale militare in Crimeea, anexata de Moscova in 2014, precum si utilizarea peninsulei ca baza pentru operatiunile sale militare in Siria si in alte parti ale regiunii, genereaza consecinte pe termen lung pentru Europa de Sud, Africa de Nord si Orientul Mijlociu, a…

- Rusia si Turcia s-au pus de acord asupra granitelor 'zonei demilitarizate" pe care presedintii rus Vladimir Putin si turc, Recep Tayyip Erdogan, doresc sa o instituie in provincia Idlib pentru a evita un asalt asupra ultimului bastion al rebelilor in Siria, a anuntat vineri seful diplomatiei…

- Uniunea Europeana ar trebui sa fie mai independenta fata de SUA si sa respinga sanctiunile americane impotriva Rusiei, a declarat joi ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu acordat, din Moscova, agentiei de presa dpa, potrivit Agerpres. 'Din pacate, relatiile dintre Rusia…

- Rusia considera ca Turcia este raspunzatoare de separarea militantilor islamisti din Idlib de opozitia siriana moderata, a declarat marti, la Geneva, reprezentantul Moscovei la negocierile pentru pace in Siria, citat de Reuters preluata de Agerpres. "Consideram ca situatia din Idlib trebuie…