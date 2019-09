Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat miercuri faptul ca anumite tari, inclusiv Turcia, sunt supuse presiunilor de a nu se dota cu arme nucleare, transmite AFP. "Anumite (tari) detin rachete cu focoase nucleare, dar eu nu ar trebui sa am. Nu accept acest lucru", a declarat seful statului…

- Rusia a anuntat miercuri ca a trimis doua bombardiere Tupolev TU-160 capabile sa transporte rachete nucleare in estul indepartat al Rusiei, de partea opusa regiunii Alaska, ca parte a unui exercitiu militar despre care media de stat afirma ca demonstreaza capacitatea Moscovei de a instala arme nucleare…

- Kremlinul a anuntat marti ca va castiga cursa de dezvoltare a unor arme nucleare de generatie noua, in pofida accidentului unei rachete misterioase produs in nordul Rusiei, care a provocat cresterea temporara a nivelului radiatiilor, transmite Reuters.

- Administratia de la Beijing suplimenteaza rapid capabilitatile nucleare, cu obiectivul extinderii influentei în Asia si la nivel mondial, avertizeaza membri de rang înalt ai Comandamentului Strategic al SUA, pledând pentru masuri de disuasiune vizând activitatile Chinei si Rusiei.Viceamiralul…

- Comisia de Stat pentru frecvențe radio a refuzat sa acorde frecvențe operatorului britanic de internet prin satelit OneWeb. Proiectul de construire a unei rețele globale de comunicații prin satelit este lansat de OneWeb impreuna cu Roskosmos, dar serviciile de informații rusești se tem ca nu vor putea…

- Deputatii ACUM si cei din PSRM au votat in plen revenirea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) in subordinea sefului statului, Igor Dodon, care reprezinta deschis interesele Rusiei. Proiectul a fost votat in prima lectura.

- Administratia Vladimir Putin a respins din nou, luni, acuzatiile Statelor Unite privind efectuarea de catre Rusia a unor teste nucleare militare prin incalcarea unui acord international, informeaza The Washington Post.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca ia in considerare sanctiuni legate de gazoductul rusesc Nord Stream 2, avertizand Germania in privinta dependentei de energia provenita din Rusia, transmite Reuters.