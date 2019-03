Stiri pe aceeasi tema

- Lidera Uniunii Crestin-Democrate din Germania și-a prezentat și ea planul privind Europa. Presa observa ca moștenitoarea Angelei Merkel nu împartașește total viziunea lui Emmanuel Macron privind renașterea Europei, noteaza RFI Romania.

- SUA au reafirmat miercuri ca sanctiunile americane impuse Rusiei vor ramane in vigoare atat timp cat Moscova ''nu preda Ucrainei controlul asupra Crimeei'', la exact cinci ani dupa anexarea acestei peninsule de catre rusi, transmite AFP. ''In urma cu cinci ani, ocuparea peninsulei…

- Inițiativa germano-rusa privind crearea unei conducte noi care se numește Nord Stream 2 și care sporește independența Europei de gazul rusesc primește o lovitura. Urma ca Uniunea Europeana sa ia o decizie privind modului in care se raporta la acest proiect. Dancila - Merkel, discuție …

- Ministerul german al Economiei si-a revizuit miercuri prognoza de crestere pentru acest an pana la 1%, de la 1,8% cat estima in toamna anului trecut, ca urmare a efectelor Brexitului, disputelor comerciale si contextului fiscal international, transmite AFP. Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a subliniat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Tratatul de la Aachen, semnat marți trei ceasuri rele intre cancelarul Germaniei, inainte ca acesta sa-și faca bagajele, și un președinte al Franței decazut in sondaje, prevede intre altele crearea unei puternice armate comune. In ce scop? In scopul comunicat cat se poate…

- Libanul a cerut vineri in cadrul unui forum economic al statelor arabe ca Siria sa iși recapete statutul de membru al organizației internaționale Liga Araba, numind o ”rușine istorica” menținerea statului sirian in afara organizației, relateaza Associated Press preluata de mediafax. Ministrul…

- Iarna grea le da din ce in ce mai multa bataie de cap europenilor. Ministerul nostru de externe emite avertizari de calatorie in serie: ultimele atenționari vizeaza țarile vecine, Bulgaria și Ungaria. Cea mai dificila situație ramane insa in centrul Europei.