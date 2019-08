Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de meteorologie din Rusia (Rosghidromet) a declarat luni ca a detectat izotopi radioactivi de strontiu, bariu si lantan in probele de aer examinate dupa misteriosul accident pe o platforma militara la inceputul lunii august in regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei). Un nor de gaze radioactive…

- Rusia a declarat, pentru un organism international de monitorizare, ca accidentul nuclear care a avut loc in luna august nu o priveste si ca Moscova nu este obligata sa predea date privind radiatiile. Initial, Moscova a minimalizat accidentul, dar in prezent recunoaste ca cinci persoane au murit in…

- RT acuza agentia americana Associated Press ca a ilustrat articole despre explozia produsa pe 8 august langa Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), in timpul unui test cu racheta esuat, folosind o fotografie de la explozia ce a avut loc, pe 5 august, la un depozit de armament din…

- Nivelurile de radiații din orașul rus Severodvinsk, situat in apropierea bazei militare in care s-a produs o explozie saptamana trecuta au crescut de pana la 16 ori, au anunțat autoritațile ruse. Pe 8 august, dupa un accident pe care autoritațile au declarat ca a implicat un test de racheta pe o platforma…

- Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat marti Agentia meteorologica

- Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat marti Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet),…

- Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet).…

- Fortele aerospatiale ruse au testat o noua racheta din cadrul sistemului de aparare antiracheta al Rusiei la centrul de testare din Sary-Shagan (Kazahstan), a anuntat marti Departamentul de comunicare al Ministerului Apararii de la Moscova, citat de RIA Novosti, potrivit agerpres.ro.Un responsabil…