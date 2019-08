Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a negat miercuri implicarea în misterioasa asasinare, în Berlin, a unui georgian, veteran al razboiului din Cecenia, care ar putea fi legata de trecutul victimei în rândul forțelor speciale ale Georgiei, scrie AFP."Aceasta afacere nu are nicio legatura…

- Guvernul german a transmis miercuri ca nu este de acord cu o revenire a Rusiei in G7 (grupul celor mai industrializate tari ale lumii), sugerata de presedintele american Donald Trump, care ar putea aduce aceasta chestiune in discutie si la summitul G7 care incepe sambata la Biarritz, relateaza agentiile…

- Germania va renunta din 2021 la taxa de solidaritate, a anuntat luni ministrul de Finante, Olaf Scholz, adaugand ca doar cativa contribuabili bogati vor continua sa o plateasca, transmite Bloomberg. Taxa de solidaritate a fost introdusă la începutul anilor '90 pentru a acoperi în principal…

- Premierul britanic Boris Johnson este așteptat sa efectueze vizite oficiale la Paris și Berlin, marți și miercuri, unde urmeaza sa aiba intrevederi cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel, au informat surse citate de cotidianul The Guardian.

- "Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat duminica o purtatoare de cuvant a MAE de la Berlin, precizand ca Germania asteapta o "eliberare rapida" a tuturor manifestantilor…

- Guvernul german este foarte ingrijorat cu privire la arestarile efectuate de poliția din Rusia, care a reținut cel puțin 1.000 de persoane inainte si in timpul protestelor desfașurate sambata la Moscova, a format un purtator de cuvant al guvernului, citat de Reuters, potrivit Hotnews. ”Guvernul german…

- Membra a Uniunii Europene și situata la frontiera estica a alianței NATO, intr-un context geopolitic in care Rusia iși arata tot mai mult colții sub conducerea lui Vladimir Putin, Romania poate fi considerata de Moscova mai mult un “inamic” decat un “prieten”. Cu toate acestea, ca și in cazul altor…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…