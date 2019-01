Stiri pe aceeasi tema

- Distrugatorul "Severomorsk" (Udaloy, in codificarea NATO), echipat cu rachete, din cadrul Flotei ruse a Nordului, se afla de doua zile in Marea Neagra, relateaza vineri mass-media ucrainene. Pentru prima oara de la anexarea Crimeii in 2014, in apele Marii Negre a intrat nu o simpla nava…

- Sisteme de rachete sol-aer S-400 au respins un atac masiv cu rachete simulat in cursul unor manevre desfasurate de Rusia joi pe coasta sa de la Marea Neagra, a anuntat serviciul de presa al Districtului militar Sud intr-un comunicat, citat de agentia de presa RIA Novosti. 'In cadrul unor aplicatii…

- Un fost politist rus, acuzat ca a transmis documente confidentiale unui spion norvegian, si un fost ofiter al Flotei ruse de la Marea Neagra, acuzat de spionaj in favoarea Ucrainei in Peninsula Crimeea, anexata in 2014 de catre Rusia, au fost condamnati marti la 13 ani si respectiv 14 ani de munca…

- Un fost ofiter din cadrul Flotei ruse la Marea Neagra a fost condamnat marti la 14 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea Ucrainei, in peninsula Crimeea anexata in 2014 de Rusia, relateaza AFP.Capitanul Leonid Parhomenko, un fost membru al Statului Major al…

- Rusia a trimis o corveta echipata cu rachete de croaziera Kalibr in baza navala de la Sevastopol, in provincia Crimeea, anexata de la Ucraina in anul 2014, informeaza agentiile de presa Unian si Tass. Corveta Orehovo-Zuievo a fost acceptata in serviciul Flotei militare ruse a Marii Negre in…

- Flota militara rusa a Marii Negre a organizat o serie de exercitii cu sisteme de rachete navale, in largul Peninsulei Crimeea, informeaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax."Personalul sistemelor de rachete antinava Bastion si Bal ale Flotei militare ruse din Marea Neagra au efectuat…

- Al patrulea batalion de sisteme de rachete sol-aer S-400 a intrat joi in serviciu in localitatea Djankoi din nordul Crimeii, in apropiere de granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa rusa oficiala TASS, citand un purtator de cuvant al Flotei Rusiei din Marea Neagra, potrivit Reuters si Unian. 'Sisteme…

- Anuntul construirii acestei noi instalatii militare are loc dupa un incident naval armat in care forte ruse au imobilizat, duminica, trei nave militare ucrainene, in largul Crimeei, si au luat prozonieri marinarii de la bord.Noua statie radar, in masura sa detecteze rachete balistice si…