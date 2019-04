Ministerul rus de externe a condamnat marti intentia autoritatilor de la Kiev de a recurge la Tribunalul International pentru Dreptul Marii al ONU in disputa bilaterala declansata de arestarea marinarilor ucraineni in noiembrie 2018, in momentul in care navele pe care se aflau incercau sa treaca prin Stramtoarea Kerci, informeaza EFE. "Partea ucraineana actioneaza din nou in mod necinstit, in scopuri politice interne, atunci cand incearca sa foloseasca aceasta situatie aparuta ca urmare a actiunilor ilegale ale navelor ucrainene", se afirma intr-o nota a ministerul rus de externe. Documentul mentioneaza…