- Nave de recunoastere si de atac ale Flotei Rusiei din Marea Neagra, precum si sisteme de rachete de coasta au fost plasate în stare de alerta, ca reactie la exercitiul NATO, Sea Shield - 2019, a anuntat luni Centrul national de control în domeniul

- Rusia a decis sa amplaseze bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3, capabile sa transporte incarcaturi nucleare, in peninsula Crimeea. Șeful Comisiei pentru aparare din Duma de Stat prezinta decizia ca un ”raspuns” la instalarea in Romania a scutului antiracheta, anunța Reuters . De asemenea, comandantul…

- Problema este aceste avioane ca au fost scoase din exploatare in 2011 și conservate, prin decret semnat de fostul președinte Dmitri Medvedev, dupa o catastrofa aeriana in care a fost implicat o eronava de pasageri de acest tip. Ele au fost marcate ca fiind "Flota din Marea Neagra", cu imaginea…

Distrugatorul american USS Donald Cook incepe o noua misiune in Marea Neagra, in scopul consolidarii "stabilitatii regionale" prin cooperarea cu partenerii din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, anunta Flota a VI-a a Fortelor Navale SUA, potrivit mediafax.

- Federatia rusa de atletism (FRA) a trimis 181 de solicitari ale atletilor rusi catre Federatia internationala de atletism (IAAF), pentru ca acestia sa poata concura ca sportivi neutri in competitiile internationale, informeaza agentia EFE. Serviciul de presa al FRA a precizat, pentru agentia…

- Alerte cu bombe vizeaza peste 60 de cladiri din orasul Moscova si regiunea Moscova, din Rusia. 60 de cladiri din orasul Moscova, capitala Rusiei, si 25 de cladiri din regiunea Moscova, sunt verificate de cainii special dresati in depistarea bombelor si de catre echipele de genisti, politie si pirotehnisti,…