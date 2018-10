Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti au iesit in strada joi in republica Ingusetia din Caucazul rus pentru a protesta impotriva unui acord controversat privind un schimb de teritorii cu Cecenia vecina, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Acordul, incheiat saptamana trecuta intre liderii acestor doua…

- Statele Unite ale Americii au lasat sa se inteleaga joi ca s-ar putea retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), datand din perioada Razboiului Rece, daca Rusia va continua sa 'incalce' acest acord vechi de 30 de ani, relateaza France Presse. Administratia americana denunta de…

- Un site de jurnalism de investigatii anunta ca a aflat identitatea unuia dintre cei doi suspecti rusi din cazul Skripal. Este vorba despre Ruslan Bosirov, al carui nume real ar fi Anatoli Cepiga, colonel în serviciile de informatii rusesti. El si un alt suspect rus sunt acuzati ca ar fi încercat…

- Sapte politisti au fost raniti luni la Kiev in ciocniri cu nationalistii care au protestat impotriva expulzarii in Rusia a unui presupus membru al gruparii jihadiste Statul Islamic, care - potrivit sustinatorilor sai - a luptat impotriva rebelilor separatisti in estul prorus al Ucrainei, informeaza…

- Statele Unite si-au extins luni sanctiunile impotriva Moscovei, cu noi restrictii asupra unor exporturi americane catre Rusia care ar putea avea utilizare militara, relateaza dpa. Anuntate la inceputul lunii august, masurile se bazeaza pe acuzatia ca guvernul rus este responsabil pentru otravirea aproape…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadarov, unul din fidelii presedintelui rus Vladimir Putin, a amenintat sa interzica accesul militantilor pentru drepturile omului in mica republica din Caucazul de Nord, dupa ce a fost acuzat in mod repetat de orchestrarea unor abuzuri sistematice impotriva drepturilor omului,…

- Japonia a protestat in fața Rusiei din cauza desfașurarii avioanelor de lupta rusești Su-35S in sudul Kurilelor, a declarat astazi Yosihide Suga, secretarul executivului nipon. „Prin Ambasada de la Moscova am transmis un protest Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse“ – a comentat Suga informatia…