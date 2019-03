Stiri pe aceeasi tema

- Pavlo Grib a fost gasit vinovat de "complicitate la terorism" si condamnat la sase ani de inchisoare, a precizat pentru AFP, Aliona Katkalo, purtator de cuvant al Tribunalului Militar din Rostov-pe-Don care l-a condamnat. Pavlo Grib, care sufera de ciroza la ficat si de alte boli, a disparut…

- Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva a sase cetateni rusi si opt organizatii din Rusia in legatura cu ''agresiunea continua a Moscovei in Ucraina", a anuntat Trezoreria SUA, potrivit unui comunicat difuzat vineri, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Masura ii vizeaza pe cei care au…

- Putin i-a spus lui Dodon la inceputul intrevederii lor la Moscova: ''Desigur, in Rusia nu ne este indiferent cum se va forma parlamentul in Moldova''. Presedintele rus a amintit ca in prezent in Republica Moldova legislativul este cel care formeaza guvernul si de care depinde astfel ''in mare…

- "Fortele Flotei Marii Negre au inceput sa urmareasca distrugatorul echipat cu rachete ghidate USS Donald Cook imediat dupa ce a intrat in Marea Neagra", a spus centrul, potrivit caruia miscarile distrugatorului american sunt monitorizate de nava de paza Pytlivy, precum si cu ajutorul mijloacelor…

- Cu mai mult de o luna in urma, știrea despre un nou atac rusesc impotriva Ucrainei in stramtoarea Kerci a facut inconjurul lumii. Din cauza asta pana si ”putinistul” Donald Trump si-a anulat intalnirea mult așteptata cu Vladimir Putin. Alte guverne au condamnat acțiunea Kremlinului. Apoi totul a fost…

- Autoritatile ruse au anuntat sambata ca interzic importurile din Ucraina pentru zeci de produse, printre care grau, ciocolata si bere, ca raspuns la sanctiunile economice ale Kievului impotriva Moscovei pentru presupusul sau rol in criza ucraineana, relateaza AFP. "Guvernul rus a decis sa…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala impusa pe 25 noiembrie in unele zone ale Ucrainei, dupa ce Rusia a confiscat trei nave ucrainene, a expirat miercuri. La inceputul acestei luni, Porosenko afirma ca nu intentioneaza sa prelungeasca…