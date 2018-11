Mai multe zeci de persoane au participat duminica la Moscova la defilarea anuala a ultranationalistilor, in majoritate in opozitie fata de presedintele Vladimir Putin, cu ocazia Zilei unitatii nationale, informeaza AFP. Acest "Mars rusesc", care reuneste la 4 noiembrie toate gruparile ultranationaliste si de extrema dreapta, a fost aprobat de autoritati, si a adunat in jur de 150 de persoane la periferia capitalei ruse. Anul acesta, manifestantii au scandat sloganuri de genul "Natiune, libertate,socialism!" sau "Libertate detinutilor politici!". "Am venit sa manifestam impotriva represiunilor…