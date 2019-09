Rusia: Manevre de amploare ale armatei, la care participă şi trupe chineze Rusia a lansat luni ample manevre militare anuale, urmand sa mobilizeze pana sambata circa 128.000 de persoane in centrul tarii, intre care militari si piloti chinezi, cu un scenariu de respingere a unui atac islamist, potrivit AFP. Organizate in principal in regiunea Orenburg, la frontiera cu Kazahstanul, manevrele cu numele de cod 'Tentr-2019' implica 'peste 20.000 de vehicule militare, circa 600 de aparate de zbor si pana la 15 nave', conform unui comunicat al Ministerului rus al Apararii. Pe langa soldatii rusi, la aceste aplicatii vor participa trupe provenind din China, India,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea Washingtonului privind incheierea unui astfel de tratat trilateral intre SUA, Rusia si China pentru ''o noua era a controlului armamentelor'' fost catalogata de Beijing ca fiind nici ''justa si nici rezonabila''. ''SUA sunt tara cu cel mai mare arsenal nuclear, asadar ea trebuie sa-si…

- Guvernul Israelului a admis ca a dispus facilitarea exporturilor de sisteme cibernetice ofensive, in pofida criticilor privind utilizarea acestor tehnologii de catre guverne pentru spionarea adversarilor politici, relateaza agentia Reuters. Ministerul israelian al Apararii a recunoscut ca…

- Sute de membri ai Armatei chineze desfasoara exercitii militare, joi, pe un stadion din Shenzen, Departamentul american de Stat exprimandu-si ingrijorarea ca fortele ar putea fi trimise in Hong Kong, pentru a inabusi protestele care au aruncat orasul in haos, informeaza Reuters.

- Sute de membri ai Armatei chineze desfasoara exercitii militare, joi, pe un stadion din Shenzen, Departamentul american de Stat exprimandu-si ingrijorarea ca fortele ar putea fi trimise in Hong Kong, pentru a inabusi protestele care au aruncat orasul in haos, informeaza Reuters.

- Ajuns la cea de-a IX-a ediție, Festivalul Internațional de Folclor se va desfașura in acest an in perioada 4-6 august 2019, in Piața Dr. Constantin Hagea. Timp de 3 zile, municipiul Aiud va fi gazda a peste 300 de dansatori și interpreți, membri ai ansamblurilor folclorice din Bulgaria, Canada, China,…

- Rusia si China au efectuat marti prima lor misiune de patrulare aeriana de amplare in regiunea Asia-Pacific, provocand un incident aerian cu Coreea de Sud si Japonia.Coreea de Sud si Japonia au trimis avioane de lupta sa intercepteze misiunea chinezo-rusa, pe care au acuzat-o ca le-a incalcat…

- In primele sase luni din 2019, grupul Renault a vandut 1,938 milioane de vehicule la nivel mondial, cu 6,7% mai putin fata de cele 2,08 milioane unitati vandute in perioada similara a anului trecut, insa scaderea vanzarilor Renault a fost mai mica fata de contractia de 7,1% inregistrata de piata…

- Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a afirmat marti ca a cerut Rusiei explicatii în legatura cu datele de localizare a centrelor medicale în Siria primite pentru a evita atacurile, dar care au fost bombardate, relateaza AFP. „Nu…