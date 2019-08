Rusia: Mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc

Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Rusia a decis luni sa emita mandat de arestare preventiva în lipsa pe numele fostului lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, scrie Mediafax, citând agenția TASS.Judecatorul Anatoli…

- Statele Unite au dezmintit marti acuzatia Rusiei ca intentioneaza sa se retraga din tratatul de interzicere a testelor nucleare, transmite Reuters. Un reprezentant al Moscovei a declarat in cadrul unei conferinte pentru dezarmare de la Geneva ca Washingtonul are in vedere retragerea din…

- Autoritațile austriece au anunțat joi ca au emis un mandat european și internațional de arestare pe numele unui agent al serviciului secret al armatei Rusiei, temutul GRU, suspectat ca a derulat operațiuni de spionaj în Austria în contact cu un militar austriac, timp de trei decenii, scrie…

- Vicepresedintele Parlamentului Mihai Popsoi a declarat ca partenerii americani au dat asigurari noii guvernari de la Chisinau ca, daca Vlad Plahotniuc se afla pe teritoriul SUA si daca va exista un mandat de arestare si probe in implicarea lui in furtul miliardului, acesta va fi extradat in Republica…

- Vlad Plahotniuc a comentat informațiile privind dosarele penale deschise in Federația Rusa pe numele sau. Fostul lider PD a numit aceste dosare „fantezii” și a scris ca acestea sunt unele din „amenințarile” la adresa sa și a familie sale, despre care a scris anterior.

- Fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, și democratul Constantin Țuțu sunt anchetați in Federația Rusa pentru trafic de droguri, intr-o ancheta care a inceput inca in anul 2012. In aceasta schema sunt implicate persoane din RM și Spania.

- Andrei Nastase coopereaza cu structurile de forța din Federația Rusa. Potrivit hotnews.md, acesta a expediat vineri o scrisoare la Moscova, in care ar fi adus probe in dosarul politic intentat de Rusia șefului democraților, Vlad Plahotniuc.