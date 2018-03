Stiri pe aceeasi tema

- La doar doua zile dupa alegerile prezidențiale din Rusia, in care Vladmir Putin și-a securizat inca șase ani la conducerea Federației, comunitatea internaționala sesizeaza probleme in modul in care au fost organizate alegerile. Criticile vizeaza controversata regiune Crimeea, anexata de Rusia in urma…

- Igor Dodon spune ca „exista riscul ca dusmanul numarul unu al Republicii Moldova sa fie romanii”. Afirmația a fost facuta intr-un inteviu pentru Radio Europa Libera, in care președintele moldovean a vorbit despre miscarea unionista de la Chisinau. „Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica…

- Vladislav Volosin a fost gasit mort in locuinta sa din orasul Nikolaiev, de la malul Marii Negre. El a fost transportat cu o ambulanta la spital, insa nu a putut fi salvat. Rudele pilotului care erau in apartament in momentul incidentului au spus ca in ultima perioada barbatul trecea printr-o depresie.…

- Pilotul militar ucrainean invinuit de Rusia ca a doborat cursa MH17 a liniilor aeriene malaeziene, in iulie 2014, deasupra estului separatist al Ucrainei s-a sinucis cu un pistol, au anuntat media ucrainene, care citeaza politia, transmite luni BBC. Capitanul Vladislav Volosin respinsese acuzatiile…

- REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. REZULTAT…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Șeful diplomației romane, Teodor Meleșcanu, impreuna cu miniștrii de externe din Țarile Baltice, Polonia, Danemarca, Suedia și Ucraina au semnat un mesaj comun la patru ani de la anexarea ilegala a peninsulei Crimeea . Inalții oficiali atrag atenția ca procesul de anexare ilegala a dus la arestarea…

- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova, relateaza AFP. Ministrul de interne Arsen Avakov a anuntat…

- ”Prin decizia voastra, ati restabilit dreptatea istorica, rupta in epoca sovietica”, a declarat Vladimir Putin intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata simpatizantilor sai la Sevastopol, in Crimeea, la un concert in sustinerea sa, relateaza AFP.In epoca sovietica, Crimeea a fost retrasa…

- In epoca sovirtica, Crimeea a fost retrasa din punct de vedere administrativ din Rusia si data Ucrainei. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri restabilirea "dreptatii istorice", cu patru zile inaintea marcarii a patru ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia, catalogand acest eveniment…

- Pe masura apropierii campaniei electorale agenda care va determina dezbaterile între forțele politice și comunicarea lor cu alegatorul ia contururi din ce în ce mai clare: pericolul unirii, apararea statalitații moldovenești, geopolitica. Cel care va neglija temele în cauza risca…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters. Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei…

- Kievul a cerut, vineri, inchiderea scolilor si universitatilor, cat si reducerea productiei in intreprinderi, dupa ce gigantul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile de gaz natural catre Ucraina, informeaza site-ul postului France 24. Livrarile de gaz natural din Rusia catre Ucraina ar…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk, transmite Reuters, preluata…

- Chiar daca in Romania se vorbește mai puțin, situația din Ucraina continua sa fie pe muchie de cuțit. Lupta nu se poarta doar in zonele separatiste ci, conform doctrinei razboiului hibrid, oriunde invadatorul (Rusia) gasește o portița. Saptamana trecuta a fost cat pe ce ca doua școli romanești sa…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca noua lege ucraineana privind reintegrarea celor doua regiuni separatiste din estul tarii -Donetk si Lugansk - promulgata de presedintele Petro Porosenko cu o zi in urma - incurajeaza utilizarea fortei pentru restabilirea integritatii…

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni și Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, alaturi de Uniunea Muzicienilor din Moldova și Primaria Municipiului Chișinau organizeaza in perioda de 23-25 februarie 2018 la Filarmonica Naționala „Serghei Lunchevici”,…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat a Ucraina a depus un memoriu la instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea. "Memoriul stabileste ca Rusia…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- La Comisia de Buget Finante a Senatului a avut loc, ieri, o intalnire de lucru cu reprezentanti ai unor institutii executive din Ucraina. Din componenta comisiei romane a facut parte si Stefan Mihu, senator PSD Constanta. Delegatia ucraineana a fost condusa de deputatul poporului, presedintele Comitetului…

- Astazi, seful Politiei Romane, chestor principal de politie Catalin Ionita, a primit, la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, vizita de lucru a unei delegatii formate din reprezentanti ai autoritatilor din Ucraina, conduse de doamna Nina Iuzhanina, Presedintele Comitetului pentru Politica…

- Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Irina Friz a criticat decizia Budapestei de a bloca summitul NATO – Ucraina, informeaza agentia de stiri Ukrinform. „In calitate de presedinta a Delegatiei Permanente a Ucrainei la NATO, sunt ingrijorata. Partea ucraineana propune si este pregatita sa discute…

- "Nu ne diversificam livrarile pentru a putea continua cu Rusia. Este o chestiune de securitate, iar Baltic Pipe nu face parte din negocierile cu Gazprom", a declarat Piotr Naimski, secretar de stat responsabil cu infrastructura energetica. La venirea sa la putere in anul 2015, Partidul…

- Echipa nationala de futsal a Romaniei a ratat, vineri seara, calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European din Slovenia, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 3-2, de reprezentativa Ucrainei, in cel de-al doilea meci din grupa C a competitiei.

- Compania de stat ucraineana ”Energoatom“, operatorul tuturor centralelor nucleare care funcționeaza in Ucraina, a semnat un acord de prelungire a contractului cu firma americano-japoneza Westinghouse pentru livrarile de combustibil nuclear pentru șapte dintre cele 15 centrale nucleare ucrainene, anunța…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul românesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, în ultimele luni, acestea au început sa se consolideze. În doar câteva…

- Potrivit unui purtator de cuvant al politiei ungare, avionul decolase din Ucraina si a aterizat in Ungaria dupa ce a survolat Romania.Politia a gasit avionul intr-o zona agricola, dupa ce a fost alertata in legatura cu prezenta acestuia de un agent care se afla in afara orelor de serviciu,…

- Autoritatile Republicii Moldova vor sa urgenteze construirea conductei Ungheni – Chisinau, prin care sa importe gaze naturale din Romania, pe fondul ingrijorarilor ca aprovizionarea cu gaze naturale dinspre Rusia ar putea fi oprita dupa 2019. Autoritatile Republicii Moldova se arata ingrijorate de declaratiile…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- Alerta in Europa, dupa ce Rusia a desfasurat rachete de tip S-400 in peninsula Crimeea . Noul sistem de aparare poate trece foarte usor la unul de atac. Informatia a fost transmisa de agentiile de presa ruse si preluata ulterior de Reuters. Sistemele S-400 au fost introduse prima data in dotarea…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Rusia a desfasurat in Crimeea o noua unitate - a doua la numar - de sisteme antiaeriene S-400 Triumf (cod de identificare NATO SA-21 Growler), un dispozitiv avansat de rachete sol-aer, pentru a controla granita cu...

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atenționeaza cetațenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari impotriva ucrainenilor atunci cand aceștia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere".

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. 'I-am cerut directorului Gazprom,…